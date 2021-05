Ricciardo perplexe face à la perte de temps dans le deuxième secteur

Dans le tour d’horizon: Daniel Ricciardo, double pôle du Grand Prix de Monaco, a eu du mal à comprendre où il perdait tant de temps face à son coéquipier Lando Norris après la première journée d’essais.

En bref

Ricciardo surpris par le manque de rythme Ricciardo, qui a remporté le Grand Prix de Monaco en 2018, dit qu’il commence à se sentir confiant au volant de sa McLaren mais que le temps au tour n’était pas là jeudi.

«J’avais l’impression d’avoir confiance», a-t-il dit. «Cela ne se traduisait tout simplement pas par un temps au tour. De derrière le volant, c’était assez frustrant car je franchis la ligne, je dirai “c’est probablement un bon tour” et c’était comme P12 ou P15 ou même à une étape P17. C’est donc frustrant parce que c’est encore loin. Il y a beaucoup de temps à trouver. »

Il a dit qu’il avait le plus à gagner dans le secteur intermédiaire du tour, qui va de Mirabeau au Swimming Poor. «Le deuxième secteur était mon plus faible et c’est en quelque sorte le virage cinq, six à basse vitesse, vraiment», a-t-il dit. «C’est donc un peu surprenant que je perde autant là-bas.»

Honda fléchit ses muscles lors du “ Fast Friday ”

Dixon a mené une charge Honda vendredi à IndianapolisScott Dixon a été le plus rapide à la fin de la pratique du «Fast Friday» pour l’Indianapolis 500, parcourant l’ovale à une vitesse moyenne de 375,463 km / h (233,302 mph). Son coéquipier de Ganassi, Marcus Ericsson, a produit la moyenne de quatre tours la plus rapide avant le début des qualifications aujourd’hui, terminant sa course à une moyenne de 373,287 km / h (231,950 mph).

Honda a remarqué leur potentiel car tous les pilotes sauf l’un des pilotes du top 10 étaient propulsés par les moteurs japonais. Pato O’Ward de McLaren SP, qui a signé le sixième tour individuel le plus rapide, était le seul utilisateur de Chevrolet dans le top 10.

Il n’y a pas de place sur la grille de 33 voitures pour toutes les 35 entrées. Vendredi, les deux pilotes les plus lents étaient Charlie Kimball de Foyt et RC Enerson de Top Gun. Les neuf pilotes les plus lents avaient tous la puissance Chevrolet.

Gasly fixe la cible des huit premiers

S’attendant à ce qu’AlphaTauri se débatte dans les nombreux virages lents de Monaco, Pierre Gasly estime avoir une chance réaliste de se qualifier dans le top 10 aujourd’hui.

«Si nous arrivons à la Q3, ce sera formidable», a-t-il déclaré. «J’espère que nous pourrons atteindre la Q3 et nous qualifier près des cinq premiers, mais je dirais que si nous pouvons être parmi les huit premiers, ce serait très bien pour nous.

Les chauffeurs assistent au défilé de mode de Monaco George Russell, Antonio Giovinazzi, Nicholas Latifi, Jack Aitken, Norman Nato, Nick Cassidy, Mitch Evans, Nyck de Vries et Stoffel Vandoorne, Monaco, 2021

Les pilotes de Formule 1, Formule 2 et Formule E ont participé hier au défilé Amber Lounge à Monaco.

| Les joueurs de @RocketLeague peuvent désormais ajouter le Fan Pack officiel de Formule 1 avec les livrées des 10 équipes. Il est disponible jusqu’au 26 mai, au prix de 2 000 crédits. pic.twitter.com/fuEDNj9Aax – . (@racefansdotnet) 21 mai 2021

Red Bull fait une course de Formule 1 (The New York Times)

Christian Horner: “Toto a eu la tâche beaucoup trop facile ces sept dernières années. Il était temps qu’il ait quelque chose à faire.”

F1 ouverte aux changements de Monaco (Racer)

“Nous pourrions regarder le format. Je veux dire, certaines équipes ont suggéré que nous n’utilisions que des pneus tendres pendant tout le week-end – maintenant, je me souviens d’une course à Singapour où les pneus étaient très souples et le gars en tête a juste fait la queue tout le monde. jusqu’à ce que ce soit le moment opportun pour lui de changer ses pneus. “

Nouvelles du Grand Prix (GP de Detroit)

“Suite à l’annonce de jeudi de la levée des restrictions sur la capacité de places assises en extérieur dans l’État du Michigan le 1er juin, le Grand Prix de Detroit accueillera des places assises complètes dans ses tribunes pour le week-end de course à Belle Isle, du 11 au 13 juin.”

Armstrong dit que le dépassement sensationnel de Daruvala au dernier tour “ change notre week-end ” (Formule 2)

“Il y avait un risque et ça aurait pu mal finir, mais ça n’a pas été le cas et c’est tout. J’ai aligné ça pour toute la course, exactement 29 tours, puis l’occasion s’est présentée dans le dernier tour.”

En ce jour en F1

Sebastian Vettel a vu un Fernando Alonso inspiré pour gagner en Espagne aujourd’hui en 2011

