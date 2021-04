Ricciardo prêt à “accepter la défaite pour le moment” alors que Norris mène la charge McLaren · .

Daniel Ricciardo dit qu’il «n’était pas rapide» à Imola et qu’il apprend encore à faire confiance à la voiture de McLaren, après sa deuxième course avec sa nouvelle équipe.

Ricciardo a terminé sixième du Grand Prix d’Émilie-Romagne, tandis que son coéquipier moins expérimenté Lando Norris a décroché son deuxième podium en carrière avec la troisième place. S’exprimant par la suite, Ricciardo a reconnu que Norris était tout simplement plus rapide ce jour-là: «Sixièmement, le résultat semble correct sur le papier mais je n’ai pas été rapide», a-t-il déclaré. «Un peu comme la majeure partie du week-end, mais de toute évidence, Lando a obtenu un podium et a eu un rythme plus soutenu pendant au moins la majorité de la course.

«Je pense donc que d’un côté c’est vraiment positif, mais évidemment de mon côté, je dois comprendre non pas ce qui ne va pas, mais simplement ce que je peux faire mieux. Je ne veux pas être trop dur avec moi-même, mais je vais accepter la défaite pour le moment et simplement travailler et voir ce que je peux continuer à améliorer.

Norris en est à sa troisième année de conduite pour McLaren en F1 et a travaillé avec l’équipe avant cela en tant que pilote junior. Ricciardo a déclaré que voir la capacité de son coéquipier à extraire le rythme de la voiture l’a encouragé à trouver la même chose. «Je pense que même si personnellement je n’en tire pas encore tout, ce qui me donne confiance est évidemment de regarder le potentiel de la voiture. C’est là et c’est plutôt bien.

Ricciardo a surpassé Norris mais a terminé derrière lui. «Il peut faire plus que je ne le pense, mais simplement porter plus de vitesse dans les virages et la voiture va coller», a-t-il expliqué. «Il y a donc un peu de confiance dans la voiture.

«Mais je ne pense pas que ce soit comme, rends-toi et ferme les yeux et ça va rester. C’est aussi en grande partie de la technique. Et ça, j’essaie de ne pas le dire comme des excuses du passé, mais il y a probablement encore quelques vieilles habitudes que je dois débusquer un peu et des choses qui ne fonctionnent peut-être pas aussi bien pour cette voiture.

Ricciardo et Norris ont utilisé les mêmes stratégies pendant la course, en commençant par les intermédiaires et en passant aux softs. Norris a admis qu’il avait eu du mal à gérer les pneus tendres vers la fin de la course alors qu’il était attaqué par Lewis Hamilton.

La gestion des pneus était la clé de leur différence de rythme, a déclaré Ricciardo. «Il était définitivement plus rapide en course.

Ricciardo «oubliera un peu de fierté et regardera ce que je peux améliorer» «Je pense que la partie initiale était en fait bien. Je suis arrivé cinquième et je me débrouillais bien avec les intermédiaires. Mais ensuite, j’ai commencé à perdre l’avant droit et mon rythme a beaucoup baissé. Ricciardo a été invité à laisser passer Norris et a obéi lors du relais d’ouverture. «Cette deuxième phase des intermédiaires, je n’ai pas été rapide», a-t-il reconnu.

Comme Sebastian Vettel, Ricciardo est passé aux pneus tendres pour le redémarrage final, mais a regretté la décision.

«Pour le redémarrage, je pensais qu’il y aurait un départ arrêté. Nous avons donc mis le soft, mais j’ai vu le roulement commencer et j’ai pensé «ah». J’ai essayé de prendre soin du pneu, mais les autres ont continué à se détacher, alors j’ai commencé à pousser dessus, puis j’ai vraiment, vraiment eu du mal.

Ricciardo a déclaré qu’il devait «oublier un peu de fierté et vraiment voir ce que je peux améliorer» après ses deux premières courses pour McLaren.

«Je suis définitivement dans un état d’esprit productif et non dans un état d’esprit défaitiste. Je vois certainement les points positifs et aussi pour l’équipe. [In] la deuxième course, pour monter déjà sur le podium, je pense que c’est un bon début.

«C’est encourageant d’être dans le mix. Donc, beaucoup d’être excité pour cette année, je pense que le sport en général est assez serré et donc je suis d’accord avec ça. Je suis certainement satisfait des progrès que nous avons réalisés aujourd’hui et il y a encore d’autres choses à venir. Je serai donc patient mais persévérant.

