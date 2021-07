Ricciardo, qui démarre rapidement, espère profiter de la course de sprint

in

Daniel Ricciardo espère que ses débuts en vol pour le Grand Prix de cette année signifient que le nouveau format de course de qualification pour le sprint jouera en sa faveur.

Passé chez McLaren cette saison, Ricciardo n’a pas encore mis le feu à la scène en ce qui concerne les séances de qualification de samedi.

Alors que son coéquipier Lando Norris a décroché une place au premier rang, la meilleure qualification de Ricciardo à ce jour a été ses P6 aux courses de Bahreïn et d’Émilie-Romagne.

À quatre reprises, il n’a pas réussi à sortir de la Q2 alors qu’au Portugal, il était un P16 décevant en qualifications.

Il a cependant réussi à regagner du terrain en début de course, lui laissant espérer que les courses de qualification au sprint de la Formule 1 lui seront bénéfiques.

“La façon dont mes départs ont été, les trois dernières courses, je pense que j’ai fait au moins deux places à chaque premier tour”, a-t-il expliqué à Motorsport.com.

« Donc, avoir une qualification au sprint signifie en fait que je vais probablement commencer plus haut sur la grille dimanche ! Je suis donc content d’avoir deux départs de course.

«Je pense que vous devez probablement le traiter comme une course. Si vous êtes complaisant, vous allez finalement commencer dimanche plus en arrière, puis vous allez prendre tous les risques dimanche, et peut-être risquer l’aileron avant à ce moment-là.

“Je dirais donc que pour le moment, l’état d’esprit ne serait qu’une approche normale, essayez d’attaquer lorsque cela est possible et profitez-en au maximum.”

Les qualifications sprint, qui seront utilisées lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, verront les pilotes participer à une séance de qualification le vendredi après-midi.

Cela déterminera la grille d’une course de sprint du samedi après-midi, dont l’ordre d’arrivée constituera la grille du grand prix du dimanche.

La course de sprint sera une course de 100 km sans arrêts aux stands avec les trois meilleurs pilotes récompensés par des points.

Ricciardo n’est pas sûr du manque d’arrêts aux stands, affirmant que cela enlève “l’élément d’équipe” des courses.

Il a déclaré : « Je veux dire que les arrêts aux stands rendent les choses amusantes, je me suis évidemment habitué à faire des arrêts aux stands, et aussi cela implique vraiment l’équipe.

«Et s’ils exécutent un bon arrêt au stand, et si vous coupez une voiture ou quelque chose dans un arrêt au stand, tout le monde a l’impression d’avoir contribué à cette victoire ou à ce résultat.

“J’aime l’élément d’équipe, mais nous verrons ce que c’est.”

