Daniel Ricciardo s’est rendu compte que son erreur de jugement dans le premier virage qui a envoyé Valtteri Bottas en tête-à-queue au début du Grand Prix de Mexico n’était pas aussi grave qu’il le craignait initialement après avoir regardé une rediffusion de la collision.

Le pilote McLaren a envoyé Bottas en vrille lorsqu’ils ont touché au sommet du premier virage. Ricciardo a bloqué sa roue avant droite avant que le duo n’entre en contact.

Les deux pilotes ont dû s’arrêter et sont tombés à l’arrière du peloton. Ricciardo a déclaré qu’il avait passé le reste de la course à croire qu’il avait heurté Bottas alors que sa roue était encore bloquée.

« C’était un peu triste 70 tours parce qu’évidemment, quand vous devez vous arrêter au premier tour, vous savez que vous devez avoir de la chance pour que la course revienne en votre faveur », a-t-il expliqué après la course.

«Je n’avais pas vu de rediffusion jusqu’à il y a peut-être une minute. Mon souvenir du premier virage était que j’avais pris un très bon départ et ça s’annonçait plutôt bien.

«Je suis allé à l’intérieur de Perez. Je me souviens avoir verrouillé à un moment donné et, en le rejouant dans ma tête au cours des 70 tours suivants, j’ai pensé que j’avais verrouillé et que je suis monté dans Valtteri.

Ricciardo a déclaré qu’il « se donnait un coup de pied » jusqu’à ce qu’il regarde une rediffusion vidéo de la collision. « Il semblait que j’avais verrouillé la phase en ligne droite, puis récupéré avant de tourner, et il semblait qu’il n’y avait tout simplement pas assez de place.

«Valtteri est tombé sur, s'attendant probablement à ce qu'il ait un peu de piste dégagée, puis il y avait Perez et moi. Donc je ne blâme pas vraiment Valtteri.

« Évidemment, c’est moi qui l’ai frappé. Mais honnêtement, en regardant la rediffusion, je pense juste que c’est un incident au premier tour et une question d’optimisme peut-être. Mais j’ai l’impression que l’une de ces lacunes, si vous n’y allez pas, quelqu’un d’autre le fera et alors vous allez avoir le bout de la paille.

Les commissaires sportifs n’ont pas enquêté sur l’incident et aucune sanction n’a été prononcée. Ricciardo a admis qu’il était toujours « déçu » de la façon dont sa course s’était déroulée. « Je vais toujours être dur avec moi-même et je ne veux jamais gâcher ma course au premier tour.

« Mais s’il est possible de se sentir mieux, je me sens un peu mieux après avoir vu la rediffusion. Et c’était en fait un assez petit succès. Mais nous savons que ces voitures ne prennent pas beaucoup de dommages.

