Ricciardo se verra infliger une pénalité sur la grille pour le changement de pièces de l’unité de puissance · .

Daniel Ricciardo prendra le départ du Grand Prix de Turquie depuis le fond de la grille après avoir acheté de nouvelles pièces de moteur.

Le pilote McLaren, qui devait prendre le départ de la course d’aujourd’hui depuis la 15e place sur la grille, a pris un nouveau moteur à combustion interne, un turbocompresseur et un MGU-H pour le Grand Prix de Turquie. Chacun est son quatrième de chacun pour la saison, ce qui signifie qu’il a dépassé son allocation maximale et qu’il prendra donc une pénalité et partira du fond de la grille.

Ricciardo n’a pas dépassé la Q1 lors de la séance de qualification d’hier. Il a déclaré qu’il n’avait pas tiré pleinement parti d’une piste asséchée, tandis que McLaren a également eu du mal à suivre le rythme autour d’Istanbul Park par rapport aux manches récentes.

Il a également pris un nouveau système d’échappement mais reste en dessous de la limite de huit par saison pour cela encore, n’en ayant utilisé que trois auparavant.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Éléments de l’unité de puissance utilisés jusqu’à présent

N° Voiture Moteur Conducteur ICE TC MGU-H MGU-K ES CE EX 31 Alpine Renault Esteban Ocon 3 3 3 3 2 2 8 14 Alpine Renault Fernando Alonso 3 3 3 3 2 2 8 10 AlphaTauri Honda Pierre Gasly 4 4 4 4 3 3 7 33 Red Bull Honda Max Verstappen 4 4 4 4 3 3 7 55 Ferrari Ferrari Carlos Sainz Jnr 4 4 4 3 3 3 7 11 Red Bull Honda Sergio Perez 4 4 4 4 4 4 6 7 Alfa Romeo Ferrari Kimi Raikkonen 3 3 3 2 2 2 6 99 Alfa Romeo Ferrari Antonio Giovinazzi 3 3 3 2 2 2 6 77 Mercedes Mercedes Valtteri Bottas 5 5 5 4 2 3 4 16 Ferrari Ferrari Charles Leclerc 4 4 4 2 3 3 5 22 AlphaTauri Honda Yuki Tsunoda 3 3 3 3 3 3 5 4 McLaren Mercedes Lando Norris 3 3 3 3 2 2 5 47 Haas Ferrari Mick Schumacher 3 3 3 2 2 2 5 9 Haas Ferrari Nikita Mazepin 3 3 3 2 2 2 5 3 McLaren Mercedes Daniel Ricciardo 4 4 4 2 2 2 4 31 Williams Mercedes Nicholas Latifi 4 4 4 2 2 2 3 44 Mercedes Mercedes Lewis Hamilton 4 3 3 3 2 2 4 5 Aston Martin Mercedes Sebastian Vettel 3 3 3 3 2 2 4 63 Williams Mercedes George Russell 3 3 3 2 2 2 3 18 Aston Martin Mercedes Lance Stroll 3 3 3 2 2 2 32021 Grand Prix de TurquieParcourir tous les articles du Grand Prix de Turquie 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :