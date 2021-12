Ricciardo s’est préparé à un isolement de 14 jours pour passer la saison morte en famille – .

Dans le tour d’horizon: Daniel Ricciardo se dit prêt à supporter une période d’isolement de 14 jours en Australie pour passer la saison morte avec ses proches.

En bref

Ricciardo passera Noël en quarantaineDaniel Ricciardo dit qu’il sera prêt à passer deux semaines en quarantaine obligatoire en Australie après la fin de la saison de F1 afin qu’il puisse passer avec ses amis et sa famille.

Le gouvernement de l’État d’Australie-Occidentale, l’État d’origine de Ricciardo, applique une période de quarantaine obligatoire de 14 jours dans les hôtels pour tous les passagers arrivant de vols directs à l’étranger.

Malgré la période d’isolement obligatoire, Ricciardo se dit prêt à s’y conformer afin de pouvoir passer du temps avec ses amis et sa famille.

« Je vais rentrer chez moi. J’ai besoin de. Je dois rentrer à la maison », a déclaré Ricciardo. «C’est difficile de revenir. Malheureusement, ils ne facilitent pas les choses, mais c’est comme ça.

« Je dois rentrer à la maison, voir ma famille, mes amis. Une fois que je serai sorti des quatre murs, je devrais encore avoir, espérons-le, trois ou quatre semaines avec mes amis et ma famille. Et c’est l’été, donc quelque chose à attendre avec impatience.

La finale en clair est un « grand cadeau » pour les fans – Hamilton

Avec l’annonce que Channel 4 a conclu un accord unique avec Sky Sports pour diffuser une couverture en direct du Grand Prix d’Abou Dhabi, décisif pour le championnat, Lewis Hamilton a déclaré que la nouvelle était « incroyable » pour les fans britanniques.

« J’ai grandi à une époque où c’était gratuit et je me souviendrais de m’allumer il y a de nombreuses années », a déclaré Hamilton.

« Je sais que c’est ainsi que le monde a évolué, évidemment avec la télévision payante. Mais je pense que c’est incroyable, en particulier à une époque dans laquelle nous vivons en ce moment, où les gens ont été si durement touchés par Covid. Des gens ont perdu des emplois, des entreprises. Donc je pense que c’est super. C’est un grand cadeau, je pense, à ce stade de l’année pour les gens de pouvoir regarder un sport sans avoir à se soucier de comment et où ils pourront le regarder.

Norris inspiré par les fans pour parler de la santé mentale

Lando Norris a crédité ses fans sur les réseaux sociaux de l’avoir inspiré à parler publiquement de sa santé mentale et à faire davantage pour sensibiliser la société à la santé mentale.

Norris a déjà expliqué comment il avait lutté contre l’anxiété et la mauvaise humeur au cours de sa saison recrue en F1 en 2019 et a déclaré que la réponse de ses fans l’avait encouragé à utiliser sa plate-forme pour soutenir ceux qui affrontaient des difficultés similaires.

« Je suis très heureux et fier de faire partie de ce groupe de personnes qui l’ont accepté et qui sont heureux et confiants d’en parler », a déclaré Norris.

«Je pense que l’une des plus grandes choses qui m’ont permis ou m’ont fait penser que c’est une très bonne chose de parler, ce sont mes fans – mes followers. Surtout quand j’y faisais allusion les premières fois, avant même d’en parler publiquement. Quelques-uns d’entre eux ont dit à quel point cela les a aidés et l’impact que cela peut avoir sur eux. Et, au fil du temps, réaliser que l’impact que je peux avoir sur ces centaines ou milliers de personnes ou quoi que ce soit, est énorme. »

Citations : Dieter Rencken

Liens

Liens intéressants sur les courses automobiles :

Mika Häkkinen : « C’est un beau moment pour la Formule 1 (UniBet)

« C’est un beau moment pour la Formule 1, mais je veux voir le titre décidé sur la base de la pure course. Cela signifie que la combinaison pilote/voiture la plus rapide devrait gagner dimanche. Je ne veux pas que des pénalités soient utilisées pour déterminer qui gagne le championnat du monde. »

À travers le feu et les flammes (Sports Illustrated)

« L’année qui a suivi son accident, Grosjean dit qu’il n’a eu que quelques flashbacks. Quelques-uns en décembre, quelques semaines après l’accident, puis à nouveau lors d’une course IndyCar à Detroit où ses freins ont pris feu. »

Les pingouins ont besoin de vitesse (LNH)

« La saison dernière, Jason Zucker a eu une idée. Les Penguins font toujours un pool de fantasy football pendant la saison de la NFL – pourquoi ne pas essayer d’en faire un pour la saison de F1? »

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour un lien relatif au sport automobile monoplace à figurer dans le prochain tour d’horizon ., veuillez l’envoyer via le formulaire de contact.

Joyeux anniversaire!

Joyeux anniversaire au français Steve !

En ce jour dans le sport automobile

Ce jour-là en 2006, Jonny Reid a remporté les deux courses du Grand Prix A1 pour l’équipe de Nouvelle-Zélande sur le circuit de Sentul en Indonésie, ses premières victoires dans la série

