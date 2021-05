Ricciardo: S’il y a un écart, Max y va. Lancer une pièce

Le vainqueur du Grand Prix de Monaco, Daniel Ricciardo, est excité pour le retour de la course glamour de Formule 1 cette semaine, alors qu’il ne veut peut-être pas gagner à nouveau la course, il s’attend à des feux d’artifice entre les prétendants au titre Lewis Hamilton et Max Verstappen.

La course sera également la cinquième manche de ce qui a jusqu’à présent été une ferraille de roue à roue entre le sept fois champion du monde de F1 de Mercedes et le jeune prétendant néerlandais de Red Bull au trône.

Hamilton, 36 ans, a remporté trois courses contre celle de Verstappen, 23 ans, et chacun a terminé deuxième dans celles qu’il n’a pas gagnées. Le Britannique compte 14 points d’avance après le dernier Grand Prix d’Espagne et a remporté le dernier Grand Prix de Monaco en 2019.

Dans la perspective du week-end à Monaco et du combat pour le titre, Ricciardo a déclaré: «Nous savions depuis longtemps que c’était un peu une question de temps pour Max. Nous savons tous à quoi ressemble son talent.

«Beaucoup de gens lèvent correctement leur chapeau à Lewis. Il se remet en question et il tient bon et montre aux gens, peut-être qui doutaient de lui, ce qu’il est et pourquoi il est aussi bon que lui.

Lorsqu’on lui a demandé qui il avait vu finir en tête, Ricciardo a déclaré que Hamilton avait l’avantage de l’expérience, mais «s’il y a un écart, Max y va. Lancer une pièce.”

En route pour Monye Carlo ce week-end pour la plus belle course du sport L’Australien au grand sourire craint un sentiment de «vide» par rapport aux années précédentes.

Le pilote McLaren, résident de Monaco comme beaucoup de ses concurrents, a gagné dans la principauté méditerranéenne avec Red Bull en 2018.

Le Grand Prix de l’année dernière a été annulé en raison du COVID-19 et dimanche sera la première course de rue du sport depuis 2019, avec une foule quotidienne limitée à 7500 et les tribunes à 40% de capacité.

“La piste elle-même est si intense que je pense que ce sera toujours un 10 sur 10”, a déclaré Ricciardo aux journalistes lors d’un événement McLaren présentant une nouvelle livrée unique pour le week-end.

«Le matériel embarqué aura ces hauts. Mais la montée en puissance, vous marchez en quelque sorte à travers une foule et les fans pour entrer dans la voie des stands, dans votre voiture.

«C’est déjà un peu chaotique avant de monter dans la voiture, donc votre rythme cardiaque est déjà élevé et le circuit fera le reste pour vous. Peut-être qu’il y aura un peu plus de calme avant la tempête.

Le week-end pré-pandémique à Monaco a eu un buzz particulier avec les yachts de luxe dans le port, les foules se pressant dans les bars du port et les propriétaires de voitures exotiques s’exhibant dans certains des embouteillages les plus chers du monde.

«J’ai un peu peur de ne pas être trop excité. C’est cette atmosphère, c’est comme toute l’aura des bateaux et de tout le monde, des gens sur la piste à la fin de la journée pour boire et faire la fête.

«Je suppose que ne pas avoir cela ou à ce niveau vous semblera probablement un peu vide. Mais pour le matériel embarqué, tout ira bien », a ajouté Ricciardo. (Reportage par Alan Baldwin)