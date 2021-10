Ricciardo sur la conduite de la voiture de son héros et la poitrine d’Austin

Daniel Ricciardo de McLaren a beaucoup à attendre au Grand Prix des États-Unis de Formule 1 ce week-end, car il conduira la voiture de course de son héros d’enfance et, naturellement, aura une partie de cette célèbre poitrine d’Austin.

Ces luxes pourraient être exactement ce que le médecin a ordonné à l’Australien après une autre course difficile la dernière fois en Turquie, où il a été éliminé de la Q1 en qualifications et n’a pas marqué de points dans la course.

Le huit fois vainqueur de la course n’a pas caché son enthousiasme pour le barbecue et la poitrine servis à Austin, ce qui pourrait, espérons-le, lui donner un peu plus de punch, pour surmonter ses difficultés avec son MCL35M et probablement obtenir un résultat décent au COTA de retour après un -année d’absence en raison de la pandémie de Covid-19.

S’exprimant dans l’aperçu de la course de son équipe avant son week-end de course au Texas, Ricciardo a déclaré : « Je suis ravi d’être aux États-Unis après une interruption d’un an.

« La ville d’Austin est un endroit spécial connu pour sa poitrine, son barbecue et toutes ces bonnes choses », a-t-il ajouté. « Sans oublier que le COTA est sans doute l’une des meilleures pistes sur lesquelles nous pouvons courir. Nous devons rattraper notre absence l’an dernier, nous allons donc travailler dur pour obtenir un bon résultat.

L’Australien est revenu sur sa dernière course : « Nous avons pris le temps entre les courses d’analyser, de comprendre et d’apprendre de ce qui s’est passé la dernière fois.

« Nous sommes prêts à passer à autre chose et à nous concentrer sur le défi de ce week-end. Je pense que certaines sections de la piste nous conviendront, donc nous devrions être dans le mix pour quelques points dimanche », a-t-il espéré.

Ricciardo a une autre raison d’être enthousiasmé par ce week-end de course, car il goûtera à son héros d’enfance, la voiture de course de Dale Earnhardt Sr, après un pari entre lui et le PDG de McLaren, Zak Brown. L’Américain a promis à son pilote qu’il pourrait conduire la Chevrolet Monte Carlo 1984 qu’il a dans sa collection s’il parvient à monter sur le podium cette saison.

Le coureur né à Perth a non seulement obtenu un podium, mais une victoire en Italie, et est vraiment ravi de réclamer son prix, et a déclaré : « Pour couronner le week-end, je serai également au volant du 1984 de Dale Earnhardt Sr. Wrangler Chevrolet Monte-Carlo.

« C’est l’un de mes grands héros, donc pouvoir conduire une de ses voitures va être un moment surréaliste et un peu un rêve devenu réalité.

« Un grand merci à Zak d’avoir tenu sa part du marché et d’avoir rendu cela possible. J’ai hâte ! », a conclu le Honey Badger.

Ricciardo occupe actuellement la huitième place du classement des pilotes avec 95 points, 50 de moins que son coéquipier Lando Norris en quatrième position ; malgré une victoire à son actif cette saison.