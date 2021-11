Ricciardo sur le mal du pays, souffrant de ses « plus bas »

Daniel Ricciardo n’a pas vraiment commencé la saison avec un point d’interrogation au-dessus de sa tête. En arrivant chez McLaren, beaucoup s’attendaient à ce qu’il écrase son nouveau coéquipier relativement inexpérimenté.

Mais pendant la première partie de l’année, alors que Lando Norris prospérait, Ricciardo a enduré ce qu’il a décrit comme les « plus bas » de sa carrière.

Le huit fois vainqueur du Grand Prix avec le sourire d’un kilomètre de large insiste sur le fait que son « attitude positive » ne s’est jamais estompée au cours de ses premières luttes. « Une fois que j’ai surmonté la tristesse, j’ai également utilisé cela comme motivation », a-t-il déclaré à . à l’Autodromo Hermanos Rodriguez. « J’ai utilisé cela comme une prise de conscience que je veux toujours faire cela.

« Vous savez que je m’en soucie toujours parce que les jours difficiles, vous vous dites » putain, je déteste ce sport « . Mais ce que j’ai ressenti m’a rappelé à quel point j’y tiens. Ce n’était donc pas seulement une motivation pour aller mieux, mais c’était aussi la prise de conscience que je ne suis pas près de vouloir arrêter.

Ricciardo n’est pas étranger aux longues périodes loin de chez lui. Maintenant âgé de 32 ans, il a commencé à courir en Europe à la fin de son adolescence et s’est éloigné de l’Australie la plupart de l’année depuis.

Mais la pandémie de coronavirus – et les règles d’entrée et de sortie particulièrement strictes de l’Australie – l’ont tenu éloigné de sa famille depuis son retour en Europe après le verrouillage. La longue absence l’a affecté, admet-il.

L’élimination de la Q1 au troisième tour au Portugal était un point bas. « Je ne pense pas que cela m’a empêché de conduire la voiture avec colère », a expliqué Ricciardo. «Mais cela a rendu les bas un peu plus bas ou les a rendus un peu plus difficiles à sortir.

« Lorsque [my family] êtes à une course, si la journée ne se passe pas bien ou quelque chose du genre, alors je passerai du temps avec eux et vous vous dites, d’accord, nous allons bien et le lendemain, vous êtes gentil. Ricciardo a déclaré que 2021 était « la première fois depuis que j’ai quitté l’Australie que j’avais le mal du pays » et que l’effet mental de la distance forcée « a rendu les difficultés plus difficiles ».

Cela a exacerbé les défis d’un nouvel environnement inconnu et la frustration qu’il ressentait d’être incapable de fournir les résultats dont il était capable. « Quand vous entrez dans l’usine, c’est tellement plus facile d’y entrer après une bonne course », a déclaré Ricciardo. «Mais si vous n’avez pas une bonne course et que vous entrez, vous sentez qu’il y a certainement une responsabilité.

« Évidemment, tout le monde joue un rôle, mais si vous n’obtenez pas un bon résultat, vous pouvez avoir… Je ne veux pas dire « ruiné ce week-end », mais vous n’avez pas contribué à rendre ce week-end meilleur, plus excitant. Et je suis une personne qui aime voir les gens s’amuser et s’amuser, je veux contribuer aux résultats pour que l’ambiance autour de moi soit positive. Et si c’est bas, triste et négatif, je déteste penser que je contribuerais à ça.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a insisté sur le fait que McLaren ne perdait pas confiance dans les compétences de Ricciardo. Mais Ricciardo a admis que lui faire face était parfois « difficile ». «Je ne veux pas que cela semble égoïste, mais je ne pense pas que quelqu’un fera autant de mal que moi ou pas plus que moi, peut-être qu’ils ressentent le même niveau de frustration ou de douleur.

« Donc, si Andreas entre dans la pièce, je ne pense pas qu’il va me faire me sentir plus mal parce que je ne me sens déjà pas bien. Mais bien sûr, ce n’est pas l’ambiance que je souhaite et au moins jusqu’à présent, j’ai toujours été un pilote capable de livrer et de faire de bons résultats. Je n’ai jamais vraiment été le conducteur qui est, en quelque sorte, de la merde.

Le début difficile de sa saison « a été nul », a déclaré Ricciardo, car « en tant que relation, vous voulez rendre la pareille ; il a fait confiance à moi et je voulais lui rendre cela.

La victoire Shock Monza était une « véritable victoire », Ricciardo l’a fait avec insistance à Monza, où il a mis fin à la séquence de 3 213 jours sans victoire de McLaren, remportant la victoire dans le Grand Prix d’Italie après la collision des prétendants au titre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Il a dit que c’était d’autant plus agréable à la fois pour les moments difficiles que lui et l’équipe ont traversés, et pour avoir été un succès en piste pleinement mérité. Cela a été un soulagement, peu de temps après le triomphe de l’ancien coéquipier Esteban Ocon en Hongrie.

« C’est incroyable parce que vous êtes un outsider et, par exemple, Esteban a gagné cette année dans une Alpine, c’est aussi une équipe et une voiture outsiders mais, pour ne rien enlever, bien sûr, il y avait un peu plus de circonstances dans ce course.

« Bien sûr, Max et Lewis ont eu leur incident à Monza, mais nous avions toujours une position sur eux. Et j’ai gardé Max derrière le premier relais, je crois que j’aurais pu le garder derrière le deuxième relais.

« Donc, gagner – être l’opprimé, mais gagner à armes égales – c’est ce qui le rendait si spécial, et je pense que c’est ce qui en valait la peine. J’ai remboursé parce que c’était une vraie victoire, c’était une vraie victoire. Ce n’était pas une chance, ‘d’accord, nous allons laisser Ricciardo avoir aujourd’hui, avoir son moment, mais nous savons toujours qu’il est lent.' »

Peut-être étonnamment, étant donné les circonstances de son départ en 2018, Ricciardo admet que ses sympathies vont à son ancienne équipe Red Bull dans leur combat pour le titre avec Mercedes. « Je serais très heureux si Red Bull gagnait cette année », a-t-il déclaré. « Je n’ai pas de ‘ce qui aurait pu être si c’était moi, à la place’ parce que je ne pense pas que j’aurais été là en ’21. Je connais beaucoup plus de personnes chez Red Bull que chez Mercedes, alors bien sûr, je les soutiens cette année.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Avec Verstappen, le pilote qu’il a laissé derrière chez Red Bull, désormais leader du championnat, Ricciardo ne regrette-t-il pas de laisser passer l’opportunité d’être à ce poste ? Il dit non.

« Je pense que la vérité est, même si je suis resté [in 2018], je ne suis pas convaincu que j’y serais encore cette année.

« Je sais que tout le monde dira : « eh bien, regardez, Red Bull pourrait remporter le titre mondial cette année », mais je pense que même si je ne suis pas allé chez Renault et que j’ai fait deux autres années de Red Bull, je ne suis pas convaincu Je serais toujours là en 2021. Je ne pense donc pas que le passage à Renault ait trop modifié mon avenir Red Bull, en parlant d’aujourd’hui.

Ricciardo ne serait pas resté le coéquipier de Verstappen jusqu’en 2021Ricciardo pense qu’il devait quitter l’environnement Red Bull afin de poursuivre son développement en tant que pilote. « Ce n’est pas un coup pour Red Bull », dit-il, « c’est plus un coup pour moi mais je ne sais pas si j’aurais beaucoup grandi chez Red Bull.

« Tout [was] très familier. Déjà en 2018, j’avais des choses – est-ce que je deviens complaisant, suis-je ceci, suis-je cela ? il expliqua. « Donc, pour rester dans ce même environnement, je ne suis pas sûr que je me serais amélioré en tant que pilote. »

La décision de son ingénieur de course de l’époque, Simon Rennie, de passer à un poste d’usine a également été un facteur. « Je savais que Simon partait et nous avions une très bonne relation en tant que pilote et ingénieur. »

Néanmoins, Ricciardo attribue à Red Bull, au propriétaire Dietrich Mateschitz et au consultant en sport automobile Helmet Marko sa carrière en F1 «à cent pour cent», après avoir été avec eux depuis ses jours dans l’équipe junior.

« En 2018, j’ai fait le choix et bien sûr c’était ce que c’était », dit-il. « Mais après Monza, j’ai eu un message d’Helmut, j’ai eu un message de Dietrich. Il y a toujours ce respect entre nous.

« Peu importe où je termine ma carrière, je la devrai toujours la plus grande partie à Red Bull. Et c’est un fait. Cela me ferait donc beaucoup de plaisir de les revoir heureux.

Grand Prix de Mexico 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Mexico 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :