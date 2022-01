Ricciardo : Tough love chez Red Bull, soutien chez McLaren

La saison 2021 de Formule 1, la première de Daniel Ricciardo avec McLaren a été difficile, mais il admet avoir un soutien de style familial à Woking, contrairement à l’amour dur auquel il était habitué chez Red Bull.

La première saison de Daniel Ricciardo dans Papaya orange a été une construction de caractère car – malgré sa victoire au GP d’Italie 2021 à Monza – il a eu du mal à maîtriser les caractéristiques de conduite de sa McLaren MCL35M et a terminé la saison huitième au classement des pilotes, deux derrière son jeune coéquipier Lando Norris.

S’adressant aux médias lors d’une interview d’après-saison, on a demandé à Ricciardo s’il était heureux de ce qu’il ressentait chez McLaren, malgré toutes les difficultés, ce à quoi il a répondu: « Oui, je le pense.

« C’est là que la première moitié de saison a probablement été encore plus frustrante parce que j’aime vraiment l’environnement et j’ai de bonnes relations avec l’équipe.

« Tout à part le chronomètre était plutôt bon, mais évidemment, je ne leur donnais tout simplement pas ce que je voulais de toute évidence », a admis Ricciardo.

«C’était d’une certaine manière, difficile. Mais des moments comme Monza, même Austin, Austin a été un bon week-end pour moi.

« Ces week-ends sont tellement plus cool parce que je m’entends vraiment bien avec l’équipe, j’aime leur façon de courir, j’aime aussi le soutien que j’ai eu », a révélé le joueur de 32 ans.

L’amour dur de Helmut Marko

Ricciardo a admis, lorsqu’on lui a demandé, qu’avoir une saison similaire en dessous de la normale chez Red Bull aurait entraîné un traitement différent dans le groupe de boissons énergisantes, en particulier avec Helmut Marko.

Il a déclaré: « Helmut est un gars qui, tout au long de ma carrière junior, a eu beaucoup d’amour dur, et je pense que c’était vraiment bien pour moi parce que cela m’a fait grandir plus vite.

« Ici, la première moitié de la saison en particulier, il y avait beaucoup de soutien et ils n’essayaient pas de me frapper ou de me rabaisser alors que j’étais déjà à terre, ils essayaient de m’élever », a expliqué l’Australien. .

«Je ne dis pas que je veux être choyé tout le temps, mais je pense que leur façon de gérer cela et de s’y prendre et de ne pas me submerger était vraiment sympa, et je le sens.

«Je le ressens avec l’équipe. Il y a beaucoup de soutien de type familial », a conclu le huit fois vainqueur du Grand Prix.

Ricciardo pense qu’il est le meilleur

S’adressant à UK’s Express, l’entraîneur de performance de Ricciardo, Michael Italiano, a donné un aperçu de la psyché du conducteur australien et de ses objectifs.

« Un titre mondial un jour est l’objectif à 100% – cela a toujours été l’objectif dès le premier jour », a-t-il déclaré.

«Je suis convaincu qu’il est assez bon pour un championnat du monde, et il est convaincu qu’il est le meilleur. Si la voiture est assez bonne, il y arrivera.

Daniel Ricciardo a quitté Red Bull pour Renault fin 2018, dans un mouvement de choc qui n’a duré que deux saisons, avant de quitter à nouveau le navire pour McLaren lorsque Carlos Sainz a été récupéré par Ferrari pour la saison 2021.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de cette décision, Italiano a déclaré: «Je ne peux parler que pour moi-même – est-ce que je pense que c’était une bonne décision ? Oui. N’en déplaise à Renault bien sûr, mais je vois vraiment la conviction que cette équipe a.

« Daniel a pris la décision, je n’étais pas impliqué », a-t-il souligné. « Je suis évidemment juste là pour le préparer, et jusqu’à présent, mes relations avec McLaren n’ont été que positives. C’est facile pour moi de dire que je pense qu’il a pris la bonne décision.

« Obtenir cette victoire était également une excellente façon de dire : ‘Cool, c’est pourquoi j’ai rejoint, parce que je voulais une voiture qui a le potentiel de gagner' », a conclu Italiano en faisant référence à la victoire de Ricciardo à Monza.

Cette victoire à Monza reste la seule fois où le « Honey Badger » est monté sur le podium en 2021, car il n’a pas réussi à marquer des points à neuf reprises – une en raison d’un problème de moteur – marquant 115 points au total, 45 de moins que Lando Norris,