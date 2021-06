Ricciardo “vraiment bas” car un problème de bloc d’alimentation gâche son départ en trombe · .

in

Le premier tour volant de Daniel Ricciardo dans le Grand Prix de Styrie a été annulé par un problème avec son groupe motopropulseur six tours après le début de la course.

Ricciardo s’est qualifié 13e mais a immédiatement gagné quatre places pour occuper la neuvième place à la fin du premier tour.

Au sixième tour, Ricciardo a signalé qu’il n’avait « aucun pouvoir » sur la radio. McLaren a pu lui conseiller sur la façon de résoudre le problème, mais il est retombé à la 13e place et n’a pu regagner aucune de ses places perdues à la fin de la course.

« C’était décourageant parce que j’ai pris un si bon départ et [was] évidemment sur une stratégie privilégiée, avec le médium [tyre]. J’avais donc l’impression que les voitures devant auraient eu du mal sur le mou et nous étions en très bonne position.

« Donc, tout était là devant nous. Puis j’ai perdu le pouvoir.

«Je l’ai senti au premier virage, puis j’ai eu quelques aiguillages et nous avons pu le récupérer au virage sept ou huit, je pense. Mais tous ceux que j’ai dépassés au premier tour, j’ai fait un signe de la main. Alors vous êtes dans le train et c’est tout, l’après-midi est terminé.

Sans problème, Ricciardo pense qu’il aurait terminé juste derrière son coéquipier Lando Norris.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

“Nous étions devant Sainz, même stratégie, il a terminé sixième”, a déclaré Ricciardo. «Je pense vraiment que c’était nous aujourd’hui. Je pense que nous aurions pu être à nouveau cinquième et sixième en tant qu’équipe.

Galerie : le Grand Prix de Styrie 2021 en imagesRicciardo a enregistré son deuxième résultat sans point depuis qu’il a rejoint McLaren cette année. “Quand c’est bas, c’est vraiment bas, ce sport”, a-t-il déclaré. “C’était un de ces jours où je n’aimais vraiment pas ça.”

Le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a expliqué comment la course de Ricciardo a mal tourné. « Il y a eu un problème de contrôle du côté du groupe motopropulseur qui a affecté la puissance délivrée pendant un demi-tour, que nous avons pu récupérer ensuite, avec quelques commutateurs au volant.

“Mais à cause de cela, il a perdu des positions, puis s’est retrouvé coincé dans le trafic et la course était à peu près terminée.”

Seidl a déclaré que l’équipe avait des “sentiments mitigés” après que Norris ait terminé cinquième, mais Ferrari les a surpassés en sixième et septième.

« De toute évidence, nous sommes très satisfaits du week-end fort que nous avons pu avoir sur la voiture de Lando, terminant P5, étant la troisième force la plus forte, ce qui était génial.

“Mais cela ressemble un peu à une occasion manquée aujourd’hui du côté de Daniel après avoir été en P9 après les premiers tours, devant les Ferrari.”

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Styrie 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Styrie 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :