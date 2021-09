Rice prétend «honnêtement» que West Ham laisse Man Utd et Chelsea dans la poussière

in

Le milieu de terrain de West Ham et de l’Angleterre, Declan Rice, a déclaré qu’il ne montrait aucun signe de manque d’engagement envers son club.

Le joueur de 22 ans s’est imposé comme l’un des futurs talents les plus brillants de son pays. Il a déjà fait 152 apparitions dans l’élite et est devenu une star cruciale des Three Lions.

En conséquence, la spéculation entoure l’avenir de Rice depuis un certain temps. Pourtant, ces rumeurs se sont multipliées ces derniers mois.

Il possède aurait rejeté les offres d’un nouvel accord à West Ham et a demandé à ses employeurs de le tenir informé des offres de Manchester United et Chelsea, qui surveillent sa situation.

S’exprimant lors d’une conférence de presse jeudi, Rice a mis fin à la discussion sur son avenir. Il a connu une forme fantastique ces derniers temps, y compris un but en échappée lors de la victoire en Ligue Europa sur le Dinamo Zagreb.

Il a également créé le vainqueur contre Leeds samedi et a insisté pour que de tels moments continuent de le conduire dans l’est de Londres.

“Nous en avons beaucoup parlé dans le passé”, a déclaré Rice aux journalistes (via Football London). « Tout le monde sait ce que je ressens à propos de West Ham et ce que je ressens à l’idée de jouer sous la direction du manager et ce que c’est que de jouer avec le groupe de joueurs avec qui je joue.

«Je sens que vous pouvez voir dans mes performances que rien ne va, rien ne me concerne. Je joue avec le sourire aux lèvres, je vais là-bas, je dirige l’équipe.

Rice sera de nouveau impliquée jeudi alors que West Ham affrontera le Rapid Vienna au London Stadium.

Ils sont à la recherche d’une deuxième victoire consécutive en phase de groupes de la Ligue Europa. Cependant, ils progressent également dans la Coupe Carabao et ont éliminé Manchester United.

Leur début de saison impressionnant fait suite à une sixième place en Premier League, à deux points des places de la Ligue des champions.

Declan Rice s’engage pour West Ham

“La mentalité autour de l’endroit est que chaque compétition à laquelle nous participons est une compétition que nous pouvons continuer et gagner à coup sûr”, a ajouté Rice.

“Nous voulons le gagner, vous pouvez voir à quel point je suis heureux sur le terrain, j’aime jouer pour cette équipe et ce manager.

« Honnêtement, c’est un endroit formidable en ce moment. Avec les résultats et la façon dont nous nous débrouillons, cela le rend un peu plus spécial. »

Le patron des Hammers, David Moyes, a qualifié Rice de “l’un des meilleurs jeunes milieu de terrain d’Europe, sinon le meilleur”.

Il a ajouté : « Il y a suffisamment de pression sur lui. Il se fait assez réprimander par moi aussi, alors il doit aussi vivre avec ça.

« Mais dans l’ensemble, nous sommes vraiment satisfaits de Declan et de ce qu’il fait. Ses performances ont été excellentes et j’espère que cela continuera.

Gary Neville a appelé pour Man Utd pour signer Rice sur le collègue international de l’Anglais, Jude Bellingham du Borussia Dortmund.

