RICE Stock: 7 choses à savoir sur la grande fusion SPAC d’énergie propre

Ce matin, part de Acquisition de riz (NYSE:RIZ) sont en pleine évolution. Les investisseurs en actions RICE ont enregistré des gains de plus de 40% alors que la société a annoncé un rapprochement avec deux sociétés d’énergie renouvelable.

C’est un peu inhabituel, car la plupart des fusions SPAC se font entre une société d’acquisition et une cible. Cependant, cette combinaison prépare finalement le terrain pour le premier acteur américain du gaz renouvelable (GNR). Les investisseurs de Rice semblent apprécier ce concept.

La taille compte, et l’espoir est que l’optimisme continu des entreprises d’énergie propre propulsera cette entité combinée sur une belle lancée dans les années à venir. À la suite du plan américain pour l’emploi récemment annoncé par le président Joe Biden, les entreprises d’énergie propre ont été plus que d’habitude sous les projecteurs.

Voyons donc en quoi consiste l’annonce et pourquoi les investisseurs sont enthousiasmés par ce SPAC aujourd’hui.

RICE Stock Merger, le rêve d’un investisseur dans l’énergie propre

Le riz se combinera avec les deux Énergie Aria et Énergie Archaea. Ces entreprises sont des acteurs de premier plan dans l’hydrogène vert, la conversion des gaz de décharge et la séquestration du CO2. L’entité combinée utilisera le nom Archaea Energy et commencera à négocier sur le New York Stock Exchange sous le symbole LFG au troisième trimestre. Selon le communiqué de presse de la société, la fusion SPAC implique une valorisation de 1,19 milliard de dollars. Ainsi, les investisseurs achètent dans une entité qui aura un multiple de valorisation implicite de 8,2 fois l’EBITDA 2022 et 3,5 fois l’EBITDA 2024 (estimé). Archaea Energy est un leader dans la production de gaz naturel renouvelable (GNR) et la séquestration du CO2. L’entreprise se concentre sur la réduction des émissions de carbone dans les industries jugées difficiles ou inefficaces à électrifier. Aria Energy est l’un des principaux acteurs de la conversion des gaz d’enfouissement. Les flux de trésorerie de la société sont en grande partie contractés dans le cadre d’accords à prix fixe. Par conséquent, les investisseurs bénéficient de la stabilité des flux de trésorerie et des bénéfices à faible volatilité. Cela permet au stock de RIZ de se démarquer dans l’espace de l’énergie propre. L’accord est partiellement financé par un PIPE de 300 millions de dollars. Sur ce montant, la famille Rice engagera 20 millions de dollars.

