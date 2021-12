Rich Dad Poor Dad Henry M. Robert Kiyosaki dit qu’il achète du Bitcoin et de l’Ether alors que l’inflation s’intensifie

L’auteur du livre populaire Rich Dad Poor Dad, Henry M. Robert Kiyosaki, n’a pas caché qu’il achetait des bitcoins et de l’éther supplémentaires dans un contexte d’inflation croissante. « L’inflation peut être une taxe sur les pauvres et la classe socio-économique. L’inflation rend les riches plus riches », a-t-il souligné.

Robert Kiyosaki met en garde contre l’inflation et révèle qu’il achète du Bitcoin et de l’éther supplémentaires

Robert Kiyosaki, l’auteur de Rich Dad Poor Dad, a révélé qu’il achetait des bitcoins et de l’éther supplémentaires en réponse à la montée alarmante de l’inflation.

Rich Dad Poor Dad est un livre de 1997 co-écrit par Kiyosaki et Sharon Lechter. Il figure sur la liste des éditions commerciales Big Apple Times depuis plus de six ans. pas moins de trente-deux millions d’exemplaires du livre sont vendus dans plus de cinquante et une langues à travers pas moins de 109 pays.

Kiyosaki a tweeté la semaine dernière :

Dollar Tree devient $1.25 Tree. L’inflation peut être une taxe sur les pauvres et la classe socio-économique. L’inflation rend les riches plus riches. Deviens intelligent. Devenez plus riche. J’achète de l’or, de l’argent, du bitcoin, de l’ethereum, des terrains à louer et du pétrole supplémentaires.

Lorsqu’il a tweeté concernant l’achat de BTC et d’ETH supplémentaires, la valeur du bitcoin était d’environ 56 267 $ alors que l’éther était du mercantilisme à 4 238 $, pris en charge par Bitcoin.com Markets. Au moment de la rédaction de cet article, la valeur du bitcoin est de 57 264,26 $ et l’éther est du mercantilisme à 4 294 $.

Kiyosaki a déjà mis en garde contre l’inflation à plusieurs reprises. Il recommande conjointement le bitcoin depuis un certain temps.

En octobre, le célèbre auteur pa Poor Pa a tweeté que le président Joe Biden et donc le FRS « arnaquent les pauvres », prédisant que les États-Unis s’enfoncent dans une dépression. Il a noté que Biden et donc la Fed « ont besoin d’inflation pour arrêter une nouvelle dépression », affirmant que les 2 sont « corrompus ». Il a prévenu qu’un gros crash est de retour, suivi d’une toute nouvelle dépression. Il a ensuite conseillé aux individus d’obtenir de l’or, de l’argent et du bitcoin.

En mai, Kiyosaki a tweeté que « la Fed souhaite que l’inflation paie la dette avec de l’argent moins cher », notant que « la Fed peut augmenter les taux d’intérêt en infligeant un krach boursier, obligataire, foncier et or ». L’auteur noté intercalaire que le « plus gros problème » est « la retraite des baby-boomers », soulignant que l’assurance sociale, l’assurance-maladie et l’Amérique sont « en faillite ». Notant que la Fed peut imprimer « plus de faux billets », il a conseillé aux investisseurs de « s’en tenir à l’or, à l’argent et au bitcoin ».

