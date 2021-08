Rich Hill déçu de ne pas avoir donné plus de défaites aux Mets ⋆ .

Rich Hill avait la réputation d’être essentiellement un lanceur de cinq manches à ce stade de sa carrière lorsque les Mets l’ont acquis en juillet des Rays.

Le gaucher de 41 ans a enregistré exactement 15 retraits dans cinq de ses six départs depuis l’échange après avoir accordé deux points dans la troisième manche de la triste défaite 2-1 de vendredi contre les Nationals au Citi Field.

La 19e défaite des Mets en 25 matchs était certainement le résultat d’une autre mauvaise soirée de leur formation, mais Hill, qui a lancé cinq manches, s’est blâmé pour son hoquet en troisième.

« C’est décevant d’avoir cette troisième manche. J’attends plus de moi-même, être capable de garder l’autre équipe à distance et de nous donner une chance de gagner le match », a déclaré Hill, qui cherche toujours sa première victoire en tant que Met (0-2). «Je pense donc que cette troisième manche, je prends le blâme pour celle-ci. Tu dois continuer à vomir des zéros. Malheureusement, cette troisième manche, ils ont réussi à obtenir quelques points.

Rich Hill à la défaite pour les Mets vendredi.Robert Sabo

Hill a en fait travaillé au moins six manches dans sept de ses 19 départs avec Tampa Bay plus tôt cette saison. Il arbore maintenant une MPM de 4,83 en sept apparitions (six départs) depuis qu’il a rejoint les Mets.

Le vétéran de 17 ans a réussi un tour d’alignement indemne avant de charger les bases sans enregistrer un retrait dans le troisième. Il a accordé deux points dans la manche, sur un hors champ de Soto et un simple de Josh Bell pour une avance de 2-0 aux Nationaux.

Hill a échappé à d’autres dommages en frappant à la fois Carter Kieboom et Lane Thomas avec deux coureurs en position de but, mais les Mets sous le choc n’ont réussi qu’un circuit en solo en quatrième manche de Javier Baez contre le partant de Washington Paulo Espino et quatre releveurs en tombant à 6-19 en août.

«Je sais qu’à l’avenir, nous devons commencer à gagner et c’est dans tous les esprits, a dit Hill, qui a retiré huit bâtons et n’en a réussi aucun sur 91 lancers. «Je ne peux que jeter ma propre évaluation et regarder vers cette troisième manche, si nous les gardons ne serait-ce qu’un seul point. L’autre façon de voir les choses est qu’ils auraient pu marquer plus de points. Mais avec le recul, je m’attends à un meilleur travail de moi-même.