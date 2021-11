Rich Paul a une nouvelle sneaker signature. Non sérieusement

Regardez, nous sommes en 2021. Les jours où les athlètes étaient les seuls noms à se soucier des baskets emblématiques ou même des exclusivités des joueurs sont révolus.

De nos jours, vous avez des stars de la musique comme Kanye West et des designers comme Virgil Abloh qui non seulement conçoivent des baskets pour les entreprises, mais y apposent également leur signature. Et, souvent, elles passent mieux en public que les baskets athlétiques emblématiques.

Mais, euh, un agent avec une chaussure signature ? Nan, c’est fou. Mais ça arrive quand même.

Le super agent de la NBA, Rich Paul, aurait une sneaker portant son nom provenant de New Balance et je n’ai jamais rien vu de tel auparavant.

Son tampon est sur le 550 de New Balance. Je ne peux vraiment pas croire que c’est une chose.

Image officielle de Rich Paul x New Balance 550 pic.twitter.com/Ok4djkKLdx – SNKR_TWITR (@snkr_twitr) 20 novembre 2021

Je ne suis pas sûr de ce qui est le plus incroyable ici : que ce soit en fait une chose ou que ce soit en fait assez bon.

Les fans de sneakers ont réagi aux deux.

Regardez notre série de déballage de baskets, Livraison spéciale

Bien sûr, certaines personnes étaient encore déconcertées par le fait qu’un agent ait une sneaker.

Un agent qui obtient son propre contrat de baskets au lieu d’en signer un pour ses clients est hilarant https://t.co/TqaRt85CKG – sockjig (@sockjig) 20 novembre 2021

New Balance n’a pas seulement obtenu plus de clients Klutch Sports – ils ont lui-même LE client Klutch Sports. C’est sauvage.

Cette chaussure est géniale, cependant.