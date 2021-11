Rich Paul, l’agent de Ben Simmons, accuse les Sixers d’avoir aggravé sa santé mentale

15/11/2021 à 19:31 CET

Joël Xaubet

Le drame continue entre Ben Simmons et les Sixers. A cette occasion, le protagoniste n’a pas été le joueur, mais son agent, Paul riche, l’un des plus recherchés de la NBA. Le représentant s’est assuré que Les décisions prises par les managers des Philadelphia 76ers aggravent la santé mentale du gardien australien: « Certes, je pense que les amendes, les projecteurs et la mauvaise publicité sont inutiles et ont aggravé les problèmes mentaux. Soit vous aidez Ben, soit vous sortez et dites qu’il ment. »

Pourtant, Rich Paul dit qu’il considère les Sixers comme une bonne organisation : « Je ne pense pas qu’ils soient une mauvaise franchiseLeurs propriétaires sont formidables et je respecte leur directeur général, Dary Morey. Mais maintenant, tu dois aider Ben. Je sais que c’est un business, mais il faut de l’humanité. Nous devons laisser Simmons décider quand il pourra revenir. »

Rich Paul ne se concentre pas sur le commerce de Simmons

Le gardien australien a clairement indiqué qu’il souhaitait être échangé de Philadelphie et n’avait pas l’intention de continuer à jouer avec son équipe actuelle. Cependant, Selon son agent, le transfert n’est désormais plus la priorité: « Il ne s’agit pas d’un transfert. Vous devez trouver un endroit qui aidera Ben à retrouver ses forces mentales et à reprendre le basket. Je veux qu’il joue, je m’en fous si c’est avec le maillot des 76ers ou un autre, ça ne dépend pas de moi. »

L’attitude de Simmons a changé après les derniers billets, le joueur a accepté de travailler avec les services médicaux de la franchise et a repris ses activités obligatoires avec l’équipe. Son entraîneur, Doc Rivers, lui a assuré : « Il était dans la séance vidéo. Mais honnêtement je n’avais pas réalisé qu’il était là, il était assis à l’arrière et je ne l’ai pas vu. Il n’a pas tourné. Mais il fait ce qu’il est obligé de faire. »

L’agent Rich Paul a donc ajouté de l’huile à l’incendie qui brûlait à Philadelphie et Tout indique que le drame va durer longtemps.