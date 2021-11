Rich Paul, le petit ami d’Adele et le bras droit de LeBron, a expliqué

Le monde en dehors du sport est soudainement obsédé par l’agent Rich Paul après que le PDG de Klutch Sports a rendu publique sa relation avec la chanteuse Adele. C’est l’un des couples de célébrités les plus improbables que nous ayons jamais vus.

Presque tout le monde connaît maintenant le nom de Paul, mais peu comprennent vraiment ce qu’il fait, ou comment il est devenu l’un des hommes les plus influents du monde du sport professionnel. Aujourd’hui, nous plongeons dans l’ascension de Rich Paul, d’un gamin qui vendait des maillots rétro à Cleveland, pour devenir une puissance internationale.

Début de la vie

Rich Paul est né d’humbles débuts. Ayant grandi dans l’est de Cleveland, il n’y avait pas de cuillère en argent ou de privilège qui se prêterait à la création de l’une des plus grandes agences sportives. Paul vivait au-dessus de la boutique de son père, un magasin de bonbons qui était un incontournable de la communauté.

Valorisant l’éducation, Rich Paul Sr. a envoyé son fils à la Benedictine High School, une école préparatoire catholique privée dans le centre de Cleveland. Tragiquement, Paul Sr. ne verrait jamais le fruit de son travail – il est décédé d’un cancer en 1999. De nombreux enfants seraient devenus incontrôlables à la suite de la perte d’un parent dans leur dernière année, mais le jeune de 18 ans a réussi à garder contrôle et gradué.

Sachant que le cheminement traditionnel à l’université n’était pas pour lui, Paul a commencé à s’impliquer dans l’achat et la vente de maillots rétro. À l’époque, les retours en arrière n’étaient pas commercialisés en masse et, bien qu’ils soient extrêmement populaires, ils ne sont pas devenus suffisamment populaires pour justifier d’énormes séries de productions. Paul se rendait régulièrement à Atlanta et en revenait, collectant autant de retours en arrière qu’il le pouvait, retournant à Cleveland et les vendant de sa voiture.

Paul savait de façon innée ce que les gens voulaient. Son œil pour quels maillots et quels joueurs stocker était légendaire. C’est précisément ce qui s’est passé lorsqu’une rencontre du destin à l’aéroport d’Akron-Canton allait tout changer.

Merci Warren Moon, d’avoir changé ma vie

Toujours à un an de la NBA en 2002, LeBron James n’en était pas moins le jeune athlète le plus sexy du monde. Des dizaines de couvertures de magazines, des proclamations que le prochain grand arrivait – la prophétie du « prochain Michael Jordan » sortant d’Akron était une histoire mondiale.

LeBron était à l’aéroport d’Akron-Canton un matin de printemps, se préparant à monter à bord d’un vol à destination d’Atlanta pour assister au Final Four de la NCAA. Vêtu d’un maillot Michael Vick trié sur le volet pour le voyage, LeBron a été distrait par un jeune homme maigre dont le jeu de maillot dépassait de loin le sien. C’était un maillot bleu poudré des Warren Moon Oilers vierge et authentique, et c’était trop à laisser passer. LeBron James s’est approché de l’homme, mourant d’envie de savoir où il avait eu un retour en arrière aussi incroyable, et Rich Paul, qui portait justement le maillot ce jour-là, était impatient de parler à James de son entreprise de retour en arrière.

Ayant besoin de mettre la main sur son produit, LeBron a donné ses coordonnées à Paul, et bientôt il a acheté ses maillots exclusivement à l’homme qu’il a rencontré à l’aéroport. Leur relation a commencé avec un maillot Magic Johnson Lakers et un Joe Namath Rams – mais s’est rapidement transformée en bien plus encore, et le duo est devenu rapidement des amis.

Rejoindre le cercle restreint de LeBron

Les athlètes d’élite ont un large éventail de personnes sur lesquelles ils comptent, mais un très petit nombre d’entre eux peuvent être intronisés dans leur cercle restreint. Les conseillers les plus fiables et les plus fidèles sur lesquels les joueurs s’appuient dans un monde où tant de gens sont prêts à être faux.

Pour LeBron James, il s’appuyait sur ses amis d’enfance, Maverick Carter et Randy Mims plus que sur quiconque – mais cela fut bientôt ouvert à Rich Paul également, qui avait transcendé la simple vente de maillots à la future star, devenant un confident de confiance.

Le trio était le principal système de soutien de LeBron, chacun remplissant un rôle spécialisé. Carter a été le directeur commercial de LeBron, façonnant et cultivant sa marque personnelle. Mims était une liaison entre LeBron et les Cavaliers, communiquant des informations importantes entre les parties. Rich Paul a été chargé de travailler sous la direction du légendaire agent Leon Rose de la Creative Artists Agency (CAA), afin de mieux comprendre le fonctionnement des agences sportives.

C’était un système brillant qui a assuré tous les aspects de la carrière de LeBron et a permis à la superstar en herbe d’avoir des personnes en qui il avait confiance à chaque étape de son parcours.

Éclater

Après des années à apprendre les ficelles du métier chez CAA et à voir Rose négocier l’extension de LeBron avec les Cavaliers en 2006 – les proches de LeBron pensaient qu’ils étaient prêts à créer leur propre agence. En 2012, Paul et James ont fondé « Klutch Sports », quittant la CAA et préparant le contrat de James avec le Miami Heat qui expirera à l’été 2014.

Embauchant des gens intelligents autour d’eux, comme le gourou des contrats Mark Termini, Klutch est rapidement devenu la nouvelle agence la plus en vogue pour les joueurs de la NBA. La combinaison du pouvoir de star de LeBron et du don naturel de Paul pour l’art de vendre, l’agence était une force dans le basket-ball.

De 2014 à 2019, Klutch, sous la direction de Paul, avait négocié 1,4 milliard de dollars de contrats NBA, élargissant sa liste de clients à 25 joueurs, dont Anthony Davis, Ben Simmons et Trae Young, pour n’en nommer que quelques-uns.

La popularité de l’agence terrifiait l’établissement.

Cibler Rich Paul

Lors des réunions de la NCAA en 2019, une nouvelle règle curieuse a été adoptée. Il exigeait que tout agent essayant de représenter des joueurs soit titulaire d’un baccalauréat. Ceci, un tir clair sur Rich Paul qui n’a pas fréquenté l’université, a été appelé « The Rich Paul Rule » dans de nombreux cercles.

La justification de la NCAA était que le diplôme protégeait en quelque sorte les joueurs, même si cela sonnait creux. Dans le cas de Klutch Sports, il ne s’agissait pas d’un monolithe avec Paul au sommet, mais plutôt d’un réseau d’agents qualifiés gérant l’entreprise. Paul était certainement la figure de proue, mais son expérience à la fois avec LeBron James et avec la CAA lui a certainement permis de prétendre être un bon agent.

Au lieu de cela, la décision semblait beaucoup plus enracinée dans la prise de conscience qu’aucune agence ne pouvait suivre Klutch. Paul and Co. se vantait de contrats phénoménaux pour les athlètes ET de la puissance vedette de LeBron James derrière l’organisation. Cela rend extrêmement difficile le suivi si vous êtes une agence d’établissement avec le même pedigree.

La décision de la NCAA a conduit Paul à rédiger un éditorial pour ., dans lequel il a fustigé la règle en disant qu’elle était conçue pour empêcher les minorités et les personnes issues de milieux moins privilégiés de devenir des agents sportifs. La NCAA reculerait après la publication de l’éditorial, consolidant Paul comme l’un des plus grands acteurs du paysage sportif.

Bonjour de l’autre côté

C’est ici que nous avons un autre élément du destin qui entre dans la vie de Rich Paul, mais cette fois-ci pas à cause des affaires, mais de l’amour. Il y a 19 ans, un jeune Paul a attiré l’attention de LeBron James lorsqu’il portait un maillot Warren Moon dans un aéroport. sol.

Adele et Rich Paul se sont rencontrés il y a quelques années lors d’une fête d’anniversaire, où le couple a d’abord parlé sur une piste de danse, mais ce n’était pas le coup de foudre. Le couple était cordial et est devenu ami, mais comme Adele l’a dit à Oprah dans son émission télévisée, ce n’est que lorsque le couple s’est rencontré pour un déjeuner d’affaires que des étincelles ont jailli.

Les deux étaient attirés l’un par l’autre. Adele a qualifié Paul d’« hilarant », de « si drôle » et de « très, très intelligent », admirant également son éthique de travail envers ses clients. Pour sa part, Paul a été relativement discret sur la relation, mais c’est généralement un homme qui privilégie l’intimité.

Pourtant, cette décision a catapulté Rich Paul hors de la sphère du sport et dans une reconnaissance mondiale en raison de sa relation avec Adele. La paire a été repérée aux matchs des Lakers et à Hollywood – ce qui en fait vraiment la première fois que Paul affronte les paparazzi, sans que LeBron soit à ses côtés.

Quelle est la prochaine étape pour Rich Paul ?

Klutch Sports continue de croître et de devenir une force dans le monde de la représentation sportive. Le mélange du sens des affaires de Paul et du pouvoir de star de LeBron est devenu un combo imparable.

Récemment, Paul a accepté un poste chez United Talent Agency (UTA) pour que Klutch Sports gère sa division sportive. UTA, principalement axé sur le cinéma et la télévision, représente une nouvelle entreprise pour Paul pour continuer à se solidifier en tant qu’agent de premier plan, et avec LeBron faisant déjà une incursion dans le cinéma avec Space Jam: A New Legacy, l’avenir de Klutch est brillant.

Cela a été une sacrée aventure pour un mec qui a commencé à vendre des maillots dans sa voiture, mais le ciel est la limite pour l’un des hommes les plus influents du sport.