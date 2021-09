Rich Robinson des Black Crowes sur le batteur fondateur Steve Gorman : “Personne ne le prend vraiment au sérieux”

LES CORBEILLES NOIRES guitariste Riche Robinson a parlé au Los Angeles Times de ses retrouvailles avec son frère Chris pour une tournée pour célébrer le 30e anniversaire du premier album classique du groupe, les années 1990 « Secouez votre Money Maker ». Joindre Chris et Riche dans le nouveau CORBEILLES NOIRES le line-up revient bassiste Sven Pipien, qui a joué avec le groupe en direct de 1997 jusqu’à la pause du groupe en 2015, avec Brian Griffin à la batterie, Joël Robinow sur les claviers et Isaïe Mitchell à la guitare, plus choristes Mackenzie Adams et Leslie Grant.

LES CORBEILLES NOIRES les retrouvailles excluent notamment le membre fondateur/batteur Steve Gorman, qui a écrit les mémoires de 2019 « Difficile à gérer : la vie et la mort des Black Crowes ». Demandé si Gormanle livre l’a peiné, Riche dit au Los Angeles Times: “Cela ne m’a pas vraiment affecté ou m’a rendu triste. Personne ne prend vraiment Steve ça sérieusement. Il a été notre batteur pendant longtemps, et il y a longtemps, il était notre ami. Mais il était aussi celui qui manigançait le plus et était plus disposé à permettre une division entre moi et Chris.” Riche a ajouté qu’il se souvenait Gorman “en me disant que la chose la plus effrayante pour lui et certains membres du groupe était quand Chris et je m’entendais bien, parce qu’alors ils ne pouvaient pas nous faire changer d’avis.”

Riche précédemment abordé Stevel’absence de LES CORBEILLES NOIREStournée actuelle dans une interview de juin 2021 avec Long Island Weekly. A l’époque, il avait déclaré : “Steve était l’une des forces incroyablement négatives et manipulatrices du groupe avec lesquelles nous ne voulions vraiment pas faire face. Pour revenir, nous avons vraiment dû faire cette purge très spécifique où nous nous concentrons sur nous deux et que ce soit quelque chose de positif. Nous pouvons être en charge de nos propres déclencheurs, mais si vous avez d’autres personnes autour qui ont un programme, ce que beaucoup de personnes âgées ont fait, ça va juste s’effondrer et brûler. Nous n’avons pas considéré cela comme une chose ponctuelle. Nous voulons nous concentrer et le faire bien pour nous-mêmes en tant qu’êtres humains. Pour nous-mêmes en tant que frères. Pour nous-mêmes en tant que partenaires d’écriture et de création ainsi que pour les autres raisons.”

Dans une interview de février 2020 avec Fusion de Détroit WRIF station de radio, Gorman a dit qu’il n’était pas surpris de voir Chris et Riche faire équipe avec de nouveaux musiciens pour une tournée. “Pour moi, c’est une fatalité depuis des années”, Steve “Je pense qu’ils ont tous les deux fait de sérieux efforts pour s’établir dans des carrières solo qui pourraient les soutenir, qui pourraient leur fournir une vie, et je suppose qu’aucun de ceux-ci n’a vraiment fonctionné. Et donc ils auraient toujours besoin d’être LES CORBEILLES NOIRES de nouveau. Et cette tournée est une indication du fait que, pour eux, ils ont toujours été LES CORBEILLES NOIRES. Et à moi, LES CORBEILLES NOIRES était un groupe. Il ne s’agissait pas de leur groupe ; c’était notre groupe. C’était six personnes, ou c’était cinq personnes, ou c’était quatre personnes, selon les années, mais c’était toujours une chose bien plus importante que deux frères qui écrivaient les chansons. Le succès de ce groupe a beaucoup à voir avec bien plus qu’eux, c’est mon point de vue. Et ce qui était le plus spécial à propos de ce groupe, comme je l’ai déjà dit, c’est ce que six personnes étaient capables de faire quand nous étions sur la même longueur d’onde.”

Gorman a poursuivi en disant qu’il ne blâme pas nécessairement le Robinson frères de vouloir garder LES CORBEILLES NOIRES marque vivante.

“Cette tournée n’a rien à voir avec moi – elle ne l’a jamais fait; elle n’aurait jamais dû”, a-t-il expliqué. “LES CORBEILLES NOIRES sont mon passé. Maintenant, la musique est toujours là. Et si quelqu’un va voir cette tournée et décide qu’il aime LES CORBEILLES NOIRES maintenant, je pense que c’est fantastique. Je suis pour la préservation de l’héritage du groupe dans lequel j’étais. Je pense que cette tournée n’a rien à voir avec ça. Je pense que cette tournée est que les deux ont besoin d’argent. Et à cela je dis — et c’est bien. Je sais ce que c’est que d’être préoccupé par mes finances ; tout le monde le fait. Et si vous avez la cinquantaine et que vous pouvez gagner votre vie en jouant de la musique, alors, par Dieu, vous devriez jouer de la musique, si c’est ce que vous voulez faire. Ainsi, ils ont pleinement le droit de le faire – légalement, éthiquement et moralement ; peu importe. C’est bon. Ça n’a rien à voir avec moi. Alors, vis et laisse vivre.”

LES CORBEILLES NOIRESLa tournée reprogrammée se terminera le 25 septembre à Bethel Woods à Bethel, New York.

Lorsque LES CORBEILLES NOIRES ont annoncé leur séparation en 2014, Riche a publié une déclaration disant qu’il aimait son frère et respectait son talent mais que « sa demande actuelle que je dois abandonner ma part égale du groupe et que notre batteur pendant 28 ans et partenaire d’origine, Steve Gorman, renoncer à 100 pour cent de sa part … n’est pas quelque chose que je pourrais accepter.”

« Secouez votre Money Maker » a été réédité dans des ensembles multi-formats de février à UMe/Enregistrements américains. L’album, alimenté par des singles “Encore jaloux”, “Deux fois plus dur”, “Elle parle aux anges” et une reprise de son compatriote géorgien Otis Redding‘s “Difficile à maîtriser”, s’est vendu à plus de cinq millions d’exemplaires.

Crédit photo: Josh Cheuse / courtoisie Rogers & Cowan

