Richard Arnold efface tous les rendez-vous du lundi, alors que les joueurs de Man Utd remettent en question les informations d’identification de Solskjaer – rapport

Richard Arnold aurait annulé tous ses rendez-vous lundi et devrait s’entretenir avec Joel Glazer, tandis que les joueurs de Manchester United se demandent sérieusement si Ole Gunnar Solskjaer a les capacités de faire avancer le club.

Avec Halloween dans une semaine, Old Trafford est devenu un spectacle d’horreur dimanche pour United alors que Liverpool a gagné 5-0. Les visiteurs, inspirés par un triplé de Mo Salah aux points cousus à la mi-temps, menaient 4-0. Pour aggraver les choses, Paul Pogba a été expulsé à l’heure de jeu et il y avait de sérieuses inquiétudes que les hommes de Jurgen Klopp allaient marquer un score au cricket.

United a cependant réussi à limiter les dégâts en deuxième mi-temps à un seul but, mais le résultat a vu Solskjaer subir une pression croissante.

Le Norvégien a immédiatement insisté sur le fait qu’il était l’homme idéal pour diriger le club, mais que pouvait-il dire d’autre lorsqu’il a été interrogé par Geoff Shreeves de Sky Sports ?

Selon des sources de TEAMtalk, les responsables de United ne sont pas pressés d’appuyer sur la gâchette de Solskjaer, qui a pris le poste de manière permanente en mars 2019. Il n’a signé un nouvel accord de trois ans qu’en juillet, mais déjà les fissures commencent à apparaître.

Cependant, nous comprenons, via un certain nombre de sources, que Solskjaer restera in situ dans un avenir immédiat.

Cela pourrait bien changer si Solskjaer commence à perdre la confiance de ses joueurs.

Et Le gardien rapportent que « plusieurs sources dans les vestiaires » leur ont dit que la défaite contre Liverpool « a cristallisé un manque de croyance en Solskaer comme un assez bon manager pour United ».

Solskjaer est très apprécié au club, mais le joueur de 48 ans est « considéré comme tactiquement décevant ».

Ces sources sont probablement les agents de divers joueurs de United. Et si les murmures sont vrais, alors l’écriture pourrait bien être sur le mur pour Solskjaer

Ancien gardien de Man Utd et ancien coéquipier de Solskjaer, Mark Bosnich pense qu’Ole a trois matchs pour sauver son emploi.

Si tel est le cas, United doit envisager d’autres options. Et le nom d’Antonio Conte a été ajouté au mélange le mois dernier.

Conte, Zidane, Ten Hag : qui remplacera Solskjaer s’il est limogé à Man Utd ?

Conte n’a pas été contacté par Man Utd

Et, selon l’article de Fabrizio Romano dans The Guardian, « Conte serait ouvert à discuter de la reprise ». Si bien sûr Solskjaer a été limogé à Old Trafford.

L’ancien patron de Chelsea n’a pas été contacté par United. Et il serait généralement réticent à occuper un poste pendant une saison. Cependant, il pourrait bien faire une exception pour prendre le relais à Old Trafford.

Le patron italien Conte, qui a remporté la Premier League avec Chelsea, est au chômage depuis qu’il a guidé l’Inter Milan vers le titre de Serie A en mai.

L’angle de Romano est que « On pense que United envisage sérieusement l’avenir de Solskaer » après leur mauvaise forme.

Le directeur général Arnold aurait annulé tous ses rendez-vous lundi. Selon le point de vente, il doit parler avec Joel Glazer plus tard lundi pour discuter de l’avenir de Solskjaer.

