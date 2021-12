Richard Bacon sort ses jambes en short pour accueillir Good Morning Britain

Richard Bacon a donné aux téléspectateurs de Good Morning Britain un bon petit-déjeuner après avoir montré ses jambes dans un short douteux.

Le présentateur de télévision a rejoint Kate Garraway pour animer l’édition du réveillon de Noël du programme ITV vendredi et apparemment, il ne faisait pas froid dans le studio.

Au cours d’un segment destiné à promouvoir la campagne 1 million de minutes de GMB, Richard est sorti de son bureau pour montrer comment les téléspectateurs peuvent utiliser le code QR à l’écran.

Cependant, il avait l’air d’être à moitié habillé et d’apparence professionnelle en haut avec un blazer, une chemise et une cravate, mais une paire de shorts camouflés en bas.

La tenue de travail douteuse de Richard n’a étonnamment pas été mentionnée à ce moment-là, mais lui et Kate y sont revenus après la pause publicitaire.

« Je pensais que c’était le jour de Noël, Kate », a déclaré Richard à propos de ses vêtements de travail décontractés.

Kate Garraway avait des questions sur la tenue décontractée de Richard (Photo: ITV)

Son co-animateur a noté: « Vous n’avez même pas de bonnes chaussures, ce sont des pantoufles d’hôtel? »

L’ancien présentateur de Blue Peter a ensuite avoué: « Ils le sont, je reste dans un hôtel cette semaine. »

Il s’est ensuite plaint: « Vous rendez-vous compte à quel point vous marchez indigne lorsque vous portez des pantoufles d’hôtel? »

Kate a répondu : « Ils ne sont pas faciles, n’est-ce pas ? Ils sont un peu maladroits’, ce à quoi Richard a répondu: ‘Ils ne sont pas faciles du tout.’

Professionnel en haut, décontracté en bas (Photo : ITV)

Se référant à son ancien co-animateur de GMB, Kate a plaisanté: « Au moins, Piers Morgan a mis un pantalon. »

Richard la rassura : « Bon, je mettrai un pantalon un peu plus tard.

Les téléspectateurs adoraient le look chic et décontracté de Richard, avec un tweet: « Haha nice short richard. »

« J’espère que quelqu’un aura des chaussons Richard pour Noël », a plaisanté un autre.

Un spectateur confus a déclaré: « Attendez pourquoi Richard porte-t-il et les pantoufles aussi. »

Plus tôt dans l’épisode, Kate et Richard ont discuté de la photo de la carte de Noël de Meghan Markle et du prince Harry et de la question de savoir si elle « usurpait » l’image du discours de la reine.

Good Morning Britain est diffusé en semaine à 6 heures du matin sur ITV.

