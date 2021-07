Richard Branson de Virgin Galactic entame un voyage spatial suborbital

Une vue webcam montre l’avion-fusée VSS Unity de Virgin Galactic transporté par son vaisseau-mère pour un lancement aérien. (Vierge Galactique via YouTube)

Le fondateur de Virgin Galactic, Richard Branson, a piloté l’avion-fusée SpaceShipTwo de sa société dans le ciel du Nouveau-Mexique aujourd’hui, pour faire quelque chose qu’aucun milliardaire n’a fait auparavant.

L’avion VSS Unity et son vaisseau-mère à double fuselage, le VSS Eve, ont décollé de Spaceport America vers 7 h 40, heure du Pacifique – une heure et demie plus tard que prévu initialement, en raison de préoccupations concernant les conditions météorologiques matinales dans le désert du Nouveau-Mexique. .

Branson est en passe de devenir le premier milliardaire à faire un tour propulsé par une fusée sur le vaisseau spatial de sa propre entreprise, dépassant la barre des 50 milles que la Federal Aviation Administration considère comme la limite de l’espace extra-atmosphérique.

Seuls deux autres milliardaires sont dans la même catégorie : le PDG de SpaceX, Elon Musk, qui est venu au Spaceport America du Nouveau-Mexique pour voir Branson partir et aurait réservé un billet pour un futur vol Virgin Galactic ; et le fondateur d’Amazon Jeff Bezos, qui se prépare pour son propre voyage suborbital dans l’espace à bord de la fusée construite par son entreprise spatiale Blue Origin.

Grosse journée à venir. Idéal pour commencer la matinée avec un ami. Se sentir bien, se sentir excité, se sentir prêt. Regardez le lancement et la diffusion en direct de #Unity22 AUJOURD’HUI à 7h30 PT | 10 h 30 HE | 15h30 BST.@virgingalactic @elonmusk https://t.co/1313b4RAKI pic.twitter.com/FRQqrQEbH8 – Richard Branson (@richardbranson) 11 juillet 2021

Branson n’est pas le premier milliardaire à atteindre l’espace : le cadre vétéran de Microsoft, Charles Simonyi, l’a fait deux fois lors de voyages à la Station spatiale internationale en 2007 et 2009. Et pour ce que ça vaut, deux autres visiteurs de la station spatiale sont devenus milliardaires après avoir volé sur le Soyouz russe. vaisseau spatial.

Mais le fait que Branson, né au Royaume-Uni, soit essentiellement « mange sa propre nourriture pour chiens », pour utiliser un terme technologique, constitue une étape importante pour l’industrie des vols spatiaux commerciaux.

“Après de nombreuses décennies d’efforts pour faire décoller le tourisme spatial, nous n’avons pas une, mais deux entreprises qui transportent leurs fondateurs et nos amis infatigables dans l’espace!” L’ancienne administratrice adjointe de la NASA, Lori Garver, a tweeté avant le décollage d’aujourd’hui. « Je suis plus que ravi pour tous ! »

Il y a un mois, il semblait que Bezos pourrait battre Branson au poing; Cependant, Branson a tiré un encouragement supplémentaire du succès du dernier vol d’essai de l’avion-fusée VSS Unity et de l’approbation de la FAA pour les opérations commerciales. En conséquence, il a avancé la date de son vol prévu de longue date dans l’espace.

Branson insiste sur le fait qu’il n’est pas dans une course spatiale avec Bezos, mais il est difficile de croire que le soi-disant milliardaire rebelle n’a pas pensé à l’attention supplémentaire qu’il obtiendrait pour briser la barrière spatiale avant le vol de Bezos le 20 juillet, le 52e anniversaire de l’alunissage d’Apollo 11.

Fidèle à l’image de Branson, Virgin Galactic a fait ressortir le faste des débats d’aujourd’hui à Spaceport America. La société a organisé la couverture en direct d’un vol d’essai pour la première fois, avec l’animateur de talk-show Stephen Colbert s’est inscrit en tant que maître de cérémonie. Plus de 300 000 regardaient YouTube lorsque la webdiffusion hautement produite a commencé, plusieurs minutes après le décollage.

Des célébrités du showbiz comme Kate Winslet ont contribué à une vidéo porte-bonheur publiée la veille du lancement, des célébrités de l’espace comme Musk et l’astronaute canadien Chris Hadfield étaient sur place pour le décollage, et l’auteur-compositeur-interprète Khalid devait dévoiler un nouveau morceau intitulé “Nouvelle Normale” après l’atterrissage.

Le voyage d’aujourd’hui devrait suivre la trajectoire tracée lors des trois précédents voyages de VSS Unity au-dessus de la barre des 50 milles. Deux de ces vols ont été effectués depuis le port aérien et spatial de Mojave en Californie, fin 2018 et début 2019. Le troisième a eu lieu en mai depuis Spaceport America, lieu du test d’aujourd’hui.

Unity sera transporté sous le vaisseau-mère VMS Eve à une hauteur d’environ 45 000 pieds, au cours d’une phase d’ascension qui dure généralement environ 45 minutes. Après les dernières vérifications, les pilotes d’Eve libéreront Unity de cette hauteur et les pilotes d’Unity allumeront le moteur-fusée hybride de l’avion.

Si tout se passe comme prévu, Branson et ses cinq coéquipiers contempleront la Terre incurvée sous le ciel noir de l’espace et expérimenteront quelques minutes d’apesanteur au sommet du trajet.

Pour la descente, les pilotes d’Unity placeront les ailes de l’avion dans une position inclinée pour augmenter la traînée et réduire la vitesse des niveaux supersoniques, puis les repositionneront pour le retour plané vers un atterrissage semblable à celui d’un avion à Spaceport America.

Les pilotes de Virgin Galactic sont Dave Mackay et Michael Masucci. Les autres spécialistes de mission de Branson sont Beth Moses, instructeur en chef des astronautes, qui a fait un voyage dans l’espace en 2019 ; l’ingénieur en chef des opérations Colin Bennett ; et Sirisha Bandia, vice-présidente des affaires gouvernementales et des opérations de recherche.

Bandia est en charge d’une expérience de croissance des plantes de l’Université de Floride qui nécessite l’activation de plusieurs tubes de fixation portables à divers points pendant le vol.

L’équipe de vol est complétée par CJ Sturckow et Kelly Latimer, qui pilotent le vaisseau-mère VMS Eve.

Virgin Galactic affirme que l’objectif principal du vol d’essai d’aujourd’hui est d’évaluer le programme de formation au sol de l’entreprise, l’expérience client à bord et les procédures que les chercheurs utiliseront lorsqu’ils accompagneront leurs charges utiles scientifiques. Deux autres vols d’essai sont prévus, les opérations commerciales devant commencer l’année prochaine.

Environ 600 clients ont déjà payé jusqu’à 250 000 $ chacun pour les réservations de ces futurs vols, et le prix va certainement augmenter pour les réservations futures. (Musk aurait payé une caution de 10 000 $.)

Le vol de Branson et le prochain vol de Bezos pourraient bien marquer le début d’une ruée pour les clients des vols spatiaux suborbitaux: le mois dernier, un enchérisseur non encore identifié a payé 28 millions de dollars plus une prime d’achat pour s’asseoir aux côtés de Bezos sur le vaisseau spatial New Shepard de Blue Origin . C’est un indicateur de l’intérêt du marché pour les voyages spatiaux suborbitaux (ou du moins l’intérêt de faire partie d’un vol spatial digne d’intérêt).

La concurrence pour les clients aide à expliquer pourquoi Branson a décidé d’éclipser Bezos et pourquoi Blue Origin essaie si puissamment de mettre en valeur ce qu’il considère comme ses avantages dans la course aux clients spatiaux.

Il y a quelques jours à peine, Blue Origin a noté dans un tweet épicé que New Shepard est conçu pour s’élever au-delà de la barre des 100 kilomètres (62 milles) qui sert actuellement de limite de l’espace internationalement acceptée, tandis que Virgin Galactic vise la FAA. Limite de 50 milles à la place. Blue Origin a déclaré qu’aucun de ses clients n’aura “un astérisque à côté de son nom” dans la liste des astronautes suborbitaux.

Bezos a abaissé la température dans un post Instagram de suivi qui a souhaité à Branson et à son équipe “bonne chance”.

Astérisque ou pas, le voyage de Branson sur une fusée lui a volé la vedette, du moins pour le moment. Mais il y aura encore beaucoup de drame autour du prochain vol de Bezos. Le VSS Unity de Virgin Galactic a déjà transporté des personnes au-delà de son altitude cible de 50 milles à trois reprises. En revanche, les 15 vols d’essai précédents de New Shepard étaient tous sans équipage.

Cela signifie que Bezos et ses trois coéquipiers – dont son frère Mark, la pionnière de l’aviation Wally Funk et le gagnant de l’enchère mystère – seront les premiers à monter sur New Shepard. Bezos pourrait affirmer que lui et les autres effectuent un type particulier de voyage spatial qu’aucun homme ou femme n’a fait auparavant, avec tous les risques qui accompagnent un premier vol en équipage.