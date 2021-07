Richard Branson donne un énorme coup de pouce au Royaume-Uni alors que Cornwall lancera Virgin Orbit dans l’espace | Royaume-Uni | Nouvelles

Le milliardaire a été propulsé à 53 milles au bord de l’espace la semaine dernière à bord de son avion-fusée Virgin Galactic. Sir Richard est rentré sain et sauf à Spaceport America dans le désert du Nouveau-Mexique un peu plus d’une heure plus tard, qualifiant le voyage d'”expérience d’une vie”. Mais c’est le Royaume-Uni qu’il a choisi comme son « hub européen » pour envoyer de petits satellites en orbite terrestre basse (LEO) via sa marque Virgin Orbit.

En tant que « partenaire de livraison clé » de Sir Richard, Spaceport Cornwall pourrait accueillir les premiers lancements dès 2022 – créant jusqu’à 350 emplois et ajoutant jusqu’à 200 millions de livres de valeur ajoutée brute (VAB) à l’économie.

Stephen Eisele, vice-président du développement commercial chez Virgin Orbit, affirme que l’utilisation et le développement de nouvelles opportunités commerciales à Cornwall ont toujours été un élément clé du plan.

Il a déclaré à Cornwall Live: «C’est une grande partie de qui nous sommes ici, il ne s’agit pas de nous fournir un service de lancement, il s’agit de fournir un écosystème spatial et de fournir un accès durable à l’espace.

«Nous voulons aider à développer de nouvelles opportunités à Cornwall, qui incluent le lancement mais avoir des satellites et des applications en aval, des logiciels, la création d’applications, tout cela – et une grande partie de cela résultera des données provenant des satellites dans l’espace. C’est excitant.

«Le Royaume-Uni a une industrie spatiale incroyable, vous avez tellement de facteurs en place, des universités qui y travaillent, des travaux sur des sujets STEM, la fabrication, tout est là.

« La seule chose qui vous manque, c’est le lancement, nous le ferons, mais nous ne sommes qu’un élément de cette image plus large. Lorsque vous aurez le lancement, vous aurez un accès complet à l’espace.

Lorsque Virgin Orbit a envisagé pour la première fois d’utiliser Cornwall comme site de lancement, M. Eisele a déclaré qu’ils étaient “agréablement surpris par ce que nous avons trouvé”.

Il a expliqué qu’une grande partie de la chaîne d’approvisionnement nécessaire pour le port spatial était déjà là.

Il a déclaré: «Si nous apportons la fusée et découvrons ensuite que nous avons besoin d’un composant, nous ne voulons pas avoir à attendre pour l’obtenir des États-Unis. Mais nous avons trouvé une entreprise ici qui peut fabriquer ces composants – ils ne le faisaient pas auparavant, mais ils ont la capacité de le faire.

« Il existe de nombreux exemples différents comme celui-ci – comment nous pouvons utiliser des entreprises et des entreprises existantes qui aideront à approvisionner le secteur spatial. Ils ne sont peut-être pas traditionnellement considérés comme des entreprises spatiales, mais ils peuvent l’être avec quelques légers changements. »

Les patrons des collèges et universités de Cornwall ont déjà travaillé avec le port spatial pour trouver des moyens de soutenir le projet également.

Les ports spatiaux ont traditionnellement été utilisés pour lancer des engins spatiaux en orbite en faisant sauter d’énormes véhicules lourds à la verticale des rampes de lancement.

Mais l’aéroport de Cornwall offre une approche unique – permettant à un Boeing 747 modifié de naviguer à 30 000 pieds avant que la fusée ne soit projetée dans ce qu’on appelle un lancement aérien.

Cela peut ensuite déployer la charge utile – qui prévoit de contenir de petits satellites – dans LEO.

Mais Sir Richard envisagerait également la possibilité d’amener le tourisme spatial au Royaume-Uni.

S’adressant au i en février, il a déclaré: “Son emplacement fonctionne très bien, nous permettant de décoller au-dessus de la mer, et le soutien de Cornwall Council et Spaceport a été formidable.”

Les travaux ont déjà commencé sur un centre d’aviation de 2 millions de livres sterling qui jouera un rôle crucial lorsque les futures missions spatiales décolleront de Spaceport Cornwall.

Il jouera un rôle dans le Centre des technologies spatiales (CST) de Spaceport Cornwall, un développement de 5,8 millions de livres sterling qui comprend une installation d’intégration de satellites et d’opérations de mission.

Le Center for Space Technologies permettra d’intégrer des satellites dans des fusées et réunira des sociétés de satellites britanniques, des universités et d’autres entreprises spatiales en un seul endroit pour collaborer.