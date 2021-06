Richard Branson essaie de battre Jeff Bezos dans l’espace ⋆ 10z viral

Euh oh, nous avons un combat spatial de milliardaires en cours, et tout le monde peut deviner qui va exploser dans l’espace en premier. Sir Richard Branson parle depuis longtemps de faire de l’espace sa dernière frontière, avec un peu d’aide de sa société de voyages spatiaux Virgin Galactic. Mais alors Elon Musk est venu avec un budget personnel encore plus important et une obsession hyper-concentrée de percer l’atmosphère terrestre, et il semblait vraiment qu’Elon allait être le premier milliardaire dans l’espace. Mais il y a à peine deux jours, Jeff Bezos a annoncé qu’il vivrait un rêve d’enfant avec son petit frère Marc Bezos fin juillet, en allant dans l’espace à bord d’un vaisseau appelé le New Shepard, fabriqué par sa société spatiale, Blue Origin. L’ego de Jeff était probablement palpitant à l’idée de gagner la course spatiale des milliardaires, mais il y a une chance qu’il n’aille pas dans l’espace en premier. Richard Branson prévoit désormais de s’envoler quelques semaines plus tôt que Jeff Bezos.

J’ai toujours compris d’Hollywood que les voyages dans l’espace demandent des années de recherche, d’éducation et de formation spécifique avant de mettre un casque à bulles, un costume blanc volumineux et de préparer une assiette de charcuterie sans gravité avec un peu de ce légendaire fromage vert du lune. Mais ce n’est pas vraiment le type de voyage spatial dont nous parlons ici. Dans l’épisode de cette semaine de Dlisted: The Podcast, Michael a expliqué que Jeff Bezos ne serait dans l’espace que pendant environ 11 minutes et que le New Shepard ne ferait que franchir la ligne Kármán. La ligne de Kármán se situe dans la thermosphère et se trouve à environ 62,3 miles au nord du niveau de la mer de la Terre. C’est un peu en dessous de l’endroit où se produisent les aurores boréales et est beaucoup plus proche de la Terre que là où flottent les stations spatiales. Donc vraiment, tout ce dont une personne a besoin pour atteindre la ligne Kármán est un navire qui peut faire le voyage. Il n’y a pas de marche au ralenti dramatique jusqu’à la rampe de lancement. Cependant, il est toujours plus élevé que le vol standard des compagnies aériennes, qui se situe à environ 6 à 8 milles au-dessus du niveau de la mer.

Richard Branson prévoyait d’aller dans l’espace plus tard en 2021, mais il venait peut-être de recevoir une nouvelle carte d’embarquement, et son plan de vol a été repoussé à environ trois semaines et demie à partir de maintenant. via Ars Technica :

“Il nous reste trois vols d’essai”, [VP of Virgin Galactic government affairs] dit Sirisha Bandla. « Nous avons un vol avec des employés en cabine. Un vol avec notre fondateur, Sir Richard Branson, après cela, puis pour compléter notre programme d’essais en vol, nous pilotons l’armée de l’air italienne. Cependant, le vol spatial Bezos prévu pour le 20 juillet a peut-être brouillé ces plans. Selon un rapport de Doug Messier sur son site Web Parabolic Arc, “Virgin Galactic travaille sur un plan pour envoyer Branson sur un vol suborbital à bord de l’avion-fusée VSS Unity SpaceShipTwo pendant le week-end férié du 4 juillet”.

On dirait que Virgin Galactic planifiait déjà ce vol du 4 juillet. Ce n’est donc pas comme si Richard Branson était là-bas sur le tarmac, collant des panneaux de carton sur un navire qui ne devait pas être terminé avant Thanksgiving, criant : grand oiseau si vous le devez, mais faites-le MAINTENANT ! »

Ars Technica a contacté Virgin Galactic pour confirmer ce vol signalé, mais ils ont seulement dit qu’ils analysaient toujours les données d’un vol réussi le 22 mai et qu’ils n’avaient pas déterminé la date de leur prochain vol. Parce que Richard Branson aime la publicité et l’attention, il saute probablement sur l’occasion de battre Bezos dans l’espace.

Quant à savoir comment tous ces milliardaires peuvent facilement se permettre un voyage dans l’espace, ils ne paient pas d’impôts (prétendument) ! Selon Market Watch, un récent rapport de ProPublica qui montre des données présumées collectées auprès de l’Internal Revenue Service affirme que certains milliardaires n’ont pas vraiment remis grand-chose à l’Oncle Sam cette année, ou jamais vraiment. Bernie Sanders ne pourrait pas être plus choqué s’il trouvait un écureuil vivant dans ses mitaines.

Des milliardaires dont le fondateur d’Amazon Jeff Bezos, le co-fondateur de Tesla Elon Musk et le titan des médias Michael Bloomberg ont évité de payer l’impôt fédéral sur le revenu au cours de certaines années, selon un rapport de ProPublica, qui cite une mine de données de l’Internal Revenue Service. Warren Buffett, le directeur général et président de Berkshire Hathaway a évité le plus d’impôts, selon le trésor de ProPublica, en payant un taux d’imposition de 0,1% sur les 24,3 milliards de dollars de richesse qu’il a accumulés entre 2014 et 2018. (Les impôts sont évalués sur le revenu, plutôt que sur richesse, il faut le noter.)

ProPublica ne divulgue pas comment ils ont obtenu ces informations, car il est illégal pour l’IRS de simplement remettre les déclarations de revenus des personnes physiques. Market Watch a contacté les représentants de Jeff Bezos, Elon Musk, Michael Bloomberg et Warren Buffett, et les représentants de tous ont affirmé avoir payé les impôts qu’ils devaient payer. Pourquoi aller dans l’espace, quand on peut s’amuser tout autant à voler à travers les échappatoires fiscales ?

Mais est-ce pour cela que tous ces milliardaires veulent tant aller dans l’espace ? Envisagent-ils de cacher tout leur argent dans un compte bancaire hors planète ? Je suppose que nous devrons attendre que les personnes qui ont sorti les Panama Papers sortent un jour les Jupiter Records pour le découvrir.

