Richard Branson est en avance sur Jeff Bezos et a déjà volé dans l’espace, mais Blue Origin dit que ce n’est pas vrai | Vie

On dirait que nous avons une nouvelle vague entre les entreprises spatiales privées. Richard Branson est-il allé dans l’espace ? Eh bien … cela dépend à qui vous demandez …

Magnat Richard Branson il a réussi. Il y a quelques minutes, le fondateur du conglomérat d’entreprises Virgin a voyagé dans l’espace dans le navire / avion à haute altitude VSS Unity, appartenant à votre entreprise Vierge galactique.

La mission Unity 22 de Virgin Galactic a réuni six personnes, dont le fondateur de l’entreprise Richard Branson, à 85 kilomètres d’altitude, où ils ont pu atteindre l’apesanteur, comme le montre la photo d’ouverture de l’actualité.

Le vol s’est déroulé sans incident. Vous pouvez le voir en intégralité ici dans ce streaming toujours en direct, avec les déclarations des astronautes :

Richard Branson a 9 jours d’avance sur Jeff Bezos, dans un duel entre millionnaires qui va faire beaucoup parler.

Il semble que Blue Origin, la société fondée par Bezos, le fondateur d’Amazon, n’ait pas bien siégé que Virgin Galactic a annoncé le spectacle de Richard Branson après Bezos, mais à l’avance quelques jours.

Blue Origin a critiqué pendant la technologie de Virgin Galactic, qu’il qualifie de « 100 fois plus polluante », et assure également que le vaisseau VSS Unity, qu’il appelle un “avion de grande attitude”, il n’est pas vraiment allé dans l’espace.

Smartphone haut de gamme avec un écran FullHD+ de 6,6 pouces à 120 Hz, un processeur Snapdragon 855+, 12 Go de RAM, 128 Go de stockage, 6 appareils photo avec jusqu’à 64 MP et un zoom 60x, et une batterie de 4 200 mAh à charge rapide. A un prix incroyable !

En effet, Le système de vol de Virgin Galactic est très différent de Blue Origin ou SpaceX.

Les vaisseaux spatiaux Virgin Galactic ne décollent pas directement du sol. Un ravitailleur les transporte jusqu’à 15 000 mètres d’altitude, et de là ils libèrent le vaisseau spatial et montent dans l’espace, environ 85 km d’altitude. L’engin lui-même, qui a la forme d’un avion, atterrit dans un aéroport.

La polémique réside dans ce que chacun comprend par l’espace extra-atmosphérique, où il n’y a pas de consensus.

Selon “96 % de la population mondiale”, explique Blue Origin, l’espace est marqué par la ligne Kármán, qui mesure 100 km de haut.

Si nous prenons cette référence, alors c’est vrai que Virgin Galactic n’est pas allé dans l’espace, puisqu’elle n’a atteint que 85 km, la fusée Blue Origin dépassera les 100 km.

Cependant, certaines agences, dont la NASA, considèrent que la limite de l’espace extra-atmosphérique est de 80 km. Avec cette mesure, l’avion Virgin Galactic serait parti dans l’espace.

Blue Origin critique bien d’autres choses dans ce tweet comparatif :

Dès le début, New Shepard a été conçu pour voler au-dessus de la ligne Kármán, donc aucun de nos astronautes n’a d’astérisque à côté de leur nom. Pour 96 % de la population mondiale, l’espace commence à 100 km de la ligne Kármán, reconnue internationalement. pic.twitter.com/QRoufBIrUJ – Blue Origin (@blueorigin) 9 juillet 2021

Par exemple, il s’assure que les fusées Virgin Galactic, qui utilisent du protoxyde d’azote, ils sont très nocifs pour la couche d’ozone. D’autre part, la fusée Blue Origin ne libère de l’eau que lorsqu’elle atteint cette couche de l’atmosphère.

De plus, le navire de Virgin Galactic n’a que des “fenêtres d’avion”, tandis que son navire New Shepard a un point de vue de 107 x 71 cm.

Il semble que la conquête privée de l’espace prendra aussi son envol l’inévitable concurrence entre les entreprises de tourisme spatial…