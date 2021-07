Richard Branson fait exploser les guerriers éveillés en affirmant que le voyage dans l’espace est une « utilisation abusive des ressources » | Sciences | Nouvelles

L’homme de 70 ans a été explosé à 53 milles au bord de l’espace la semaine dernière à bord de son avion-fusée Virgin Galactic. Sir Richard est rentré sain et sauf à Spaceport America dans le désert du Nouveau-Mexique un peu plus d’une heure plus tard, qualifiant le voyage d'”expérience d’une vie”. Mais il a reçu des critiques sur les réseaux sociaux, beaucoup se demandant s’il y avait un besoin de vols spatiaux commerciaux et les dommages qu’ils causent à l’environnement.

Apparaissant sur «The Late Show» avec Stephen Colbert, l’hôte a demandé ce que Sir Richard aimerait dire en réponse au «refoulement» des militants réveillés qui préféreraient voir les problèmes tels que les inégalités, le racisme et le réchauffement climatique résolus sur Terre.

Sir Richard les a critiqués comme “pas complètement éduqués” sur les avantages de l’espace.

Il a ajouté que les gens “n’écouteraient probablement pas ce programme s’il n’y avait pas eu d’espace” et souligne les avantages utiles tels que l’aide à surveiller “des choses comme le changement climatique”.

Il explique : « L’espace est, je veux dire chaque vaisseau spatial que nous avons envoyé, que ce soit Virgin Orbit que nous avons lancé une semaine avant en orbite, mettant des satellites là-haut et surveillant différentes choses dans le monde, comme la dégradation des forêts tropicales ou la distribution de nourriture ou surveiller des choses comme le changement climatique et ainsi de suite.

“Ces choses sont essentielles ici sur Terre, nous avons donc besoin de plus de vaisseaux spatiaux pour aller dans l’espace, nous n’en avons pas besoin de moins.”

Sir Richard espère un jour proposer le tourisme spatial aux clients payants.

Et ce matin, il est apparu sur Lorraine pour défendre une fois de plus ses intentions.

Il a dit : « Il n’y a rien d’autre là-bas comme la Terre.

« Nous vivons sur quelque chose avec de belles espèces uniques qui doivent être protégées. Nous devons sortir et faire notre part.

Et bien que le développement de son entreprise le place sur la voie de la concurrence avec M. Musk et M. Bezos, il a terminé son interview en déclarant qu’il leur souhaitait le meilleur à tous les deux.

Il a poursuivi: “Elon était un vrai gentleman qui est venu avec son enfant pour nous souhaiter bonne chance et regarder le vol.

« Jeff, je lui souhaite tout le meilleur dans une semaine.

“Le programme de Jeff, le programme d’Elon et notre programme feront la différence.

«Je n’ai pas aimé le truc du ‘vieux milliardaire’. Je pense que ce que nous faisons, c’est créer des choses dont nous pouvons être fiers, faire la différence et payer les factures à la fin.