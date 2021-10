Richard Branson membre du club de réseautage ultra-riche R360

Hé, (vraiment, vraiment) les gens riches – tu ne veux plus jamais traîner avec les hoi polloi ? Maintenant, vous n’avez pas à le faire !

Un nouveau club, qui prétend offrir des opportunités d’investissement exclusives, un accès aux généraux de West Point, des groupes de soutien confidentiels et des escapades privées, a été formé par un riche banquier d’investissement pour répondre à tous ces besoins et plus encore.

Pour être qualifiés pour rejoindre R360, les participants doivent avoir une valeur nette de 100 millions de dollars ou plus, être capables et disposés à payer les 180 000 $ pour une adhésion de trois ans et réussir le rassemblement avec le comité des membres.

Les membres de R360 incluent Richard Branson, Michael Cole, ancien directeur général de Cresset Asset Management, et Charles Garcia, le fondateur de Sterling Financial Investment Group.

Et selon Garcia, le club est si exclusif qu’il a déjà refusé deux milliardaires.

Bloomberg via . Sir Richard Branson, fondateur de Virgin Galactic, fait partie des 48 partenaires fondateurs du club d’élite R360.

« J’ai pris un peu de chagrin pour cela », a déclaré Garcia à Bloomberg. « Une personne semblait vouloir tirer parti du groupe au profit de ses propres activités commerciales, et l’autre ne voulait pas intégrer sa famille.

Garcia dit que les deux personnes ne s’alignaient pas sur les « valeurs » du groupe décrites dans le rapport comme l’honneur, le courage entrepreneurial et la générosité d’esprit.

« Lorsque les gens obtiennent une richesse de 100 millions de dollars ou plus, leurs problèmes sont bien plus importants que pour les personnes riches mais pas à ce niveau », a déclaré à Bloomberg Cole, l’un des associés directeurs de R360. « Ils ont réussi et cherchent davantage à savoir comment puis-je avoir un impact sur les choses qui comptent pour moi – pour moi-même, pour ma famille, pour la société. »

Michael Cole, associé directeur de R360, insiste sur le fait que les personnes qui ont une «richesse de 100 millions de dollars ou plus» ont tendance à avoir plus d’impact.

Bloomberg via . Charles Garcia, associé directeur de R360, à Denver, Colorado, le 20 octobre 2021.

Bloomberg via .

R360 compte 48 partenaires fondateurs qui ont chacun contribué 350 000 $ pour la propriété partielle du groupe – et cherche à ajouter 50 membres par an jusqu’à ce qu’il atteigne 500.

R360 affirme que sa raison d’être est de « créer une oasis pour que les créateurs de richesse stratégiques et leurs familles puissent s’épanouir ».