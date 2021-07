Richard Branson prévoit de devancer Jeff Bezos avec un voyage dans l’espace

in

Le fondateur de Virgin Galactic, Richard Branson, a déclaré qu’il serait l’astronaute 001 lors du prochain vol d’essai de la société. (Vierge Galactique via YouTube)

La course à l’espace milliardaire est lancée: le fondateur de Virgin Galactic, Richard Branson, fait partie de l’équipage du prochain vol d’essai de la fusée SpaceShipTwo de la société, qui devrait traverser la frontière spatiale de 50 milles dès le 11 juillet. C’est neuf jours avant Blue Le fondateur d’Origin, Jeff Bezos, planifie son propre voyage spatial suborbital.

Le plan d’essais en vol de Virgin Galactic, annoncé aujourd’hui, met en place une bataille pour les droits de vantardise associés au fait d’être la première personne à piloter la fusée de sa propre entreprise dans l’espace.

Aucun des deux hommes ne serait le premier milliardaire dans l’espace. Cette distinction appartient au vétéran de Microsoft, Charles Simonyi, qui s’est rendu à la Station spatiale internationale en 2007 et 2009.

De plus, la définition de la frontière spatiale pourrait ajouter un astérisque au livre des records : Virgin Galactic se range du côté de la Federal Aviation Administration en définissant la frontière spatiale comme la marque de 50 milles de haut. Blue Origin prévoit d’envoyer son vaisseau spatial New Shepard au-delà de l’altitude de 100 kilomètres (62 miles) qui sert actuellement de limite de l’espace internationalement acceptée.

Quoi qu’il en soit, la course à l’espace durera probablement quelques semaines dramatiques, compte tenu des risques liés au test de nouveaux véhicules spatiaux – sans parler de l’ego des barons de l’espace milliardaires.

L’avion-fusée SpaceShipTwo VSS Unity de Virgin Galactic a subi plus de 20 tests, dont trois tests en équipage qui ont grimpé à plus de 50 milles. La société avait prévu d’effectuer un autre test en vol avant d’embarquer Branson, mais ce calendrier a été modifié après que Bezos a annoncé qu’il irait dans l’espace le 20 juillet, à l’occasion du 52e anniversaire de l’alunissage d’Apollo 11.

Pour la première fois, Virgin Galactic fournira une couverture vidéo en streaming de l’intégralité du vol sur son site Web ainsi que sur ses chaînes Twitter, Facebook et YouTube. La couverture devrait commencer à 9 h HE / 7 h MT / 6 h HP le jour du vol.

Il n’y a aucune garantie que l’un ou l’autre des milliardaires volera le jour actuellement désigné. Des problèmes techniques ou des problèmes météorologiques pourraient forcer des reports, ajoutant encore une autre source de drame.

L’objectif du prochain test en vol de Virgin Galactic est d’évaluer les sièges et d’autres aspects de l’environnement de la cabine avec un équipage complet. Branson et ses coéquipiers évalueront ce que vous ressentirez lorsque des clients payants monteront à bord pour un vol d’environ 2,5 heures qui comprend quelques minutes d’apesanteur et une vue à 80 km de la Terre courbée.

Ils découvriront également le programme de formation au terminal de Virgin Galactic au Spaceport America du Nouveau-Mexique et démontreront les procédures de réalisation d’expériences de recherche humaines.

Les pilotes Dave Mackay et Michael Masucci seront aux commandes de VSS Unity, tandis que CJ Sturckow et Kelly Latimer piloteront le vaisseau-mère à double fuselage de l’avion-fusée, VMS Eve.

Les compagnons de Branson dans la cabine passagers seront Beth Moses, instructeur en chef des astronautes, qui a effectué un voyage dans l’espace en février 2019 ; l’ingénieur en chef des opérations Colin Bennett ; et Sirisha Bandia, vice-présidente des affaires gouvernementales et des opérations de recherche. Bandia sera en charge d’une expérience de l’Université de Floride qui nécessite l’activation de plusieurs tubes de fixation portables à différents moments du vol.

“En tant que fondateur de Virgin Galactic, je suis très fier d’avoir cette remarquable équipe de spécialistes de mission et de pilotes à mes côtés alors que nous nous envolons vers l’espace. J’ai toujours été un rêveur. Ma mère m’a appris à ne jamais abandonner et à viser les étoiles. En juillet, notre rêve deviendra réalité », a déclaré Branson dans une vidéo présentant le vol.

« À notre retour, j’annoncerai quelque chose de très excitant pour donner à plus de gens une chance de devenir astronautes », a-t-il promis.

Les résultats du vol d’essai seront évalués et intégrés à ce qui devrait être les deux derniers vols du programme d’essais VSS Unity – un autre vol visant à évaluer l’expérience client, qui devait auparavant transporter Branson ; et un vol de recherche pour l’armée de l’air italienne.

Virgin Galactic vise à commencer des visites commerciales dans l’espace en 2022, avec environ 600 clients sur la liste d’attente. Ces clients ont payé jusqu’à 250 000 $ pour leur réservation, et le prix augmentera certainement lorsque les ventes de billets reprendront.

Les plans de vol de Word of Branson ont donné un coup de fouet au cours de l’action de Virgin Galactic, qui a grimpé de plus de 25% aujourd’hui dans les échanges après les heures normales.