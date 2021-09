Richard Buckley, journaliste de mode de longue date, décède à 72 ans – WWD

Le journaliste de mode de longue date Richard Buckley est décédé dimanche à l’âge de 72 ans.

“C’est avec une grande tristesse que Tom Ford annonce le décès de son mari bien-aimé depuis 35 ans, Richard Buckley”, a déclaré le créateur dans un communiqué. «Richard est décédé paisiblement chez eux à Los Angeles hier soir avec Tom et leur fils Jack à ses côtés. Il est mort de causes naturelles après une longue maladie.

Buckley est né à Binghamton, NY, en 1948 et a grandi dans une famille de militaires à New York, en France et en Allemagne. Après avoir obtenu son diplôme de l’Université du Maryland à Munich, il a commencé à poursuivre une carrière dans le journalisme en 1979 au New York Magazine. En 1982, il s’installe à Paris en tant que rédacteur en chef européen du Daily News Record de Fairchild Publications, le pendant masculin de WWD. Dans ce rôle et les suivants, il avait la capacité étrange de repérer ce qui était « suivant » – le jeune designer qui deviendrait le Next Big Thing ; un club où tout le monde affluerait bientôt, ou un musicien, un acteur ou une actrice prêt à exploser sur la scène.

Un homme avec une posture droite comme une baguette et des yeux bleus perçants, la curiosité de Buckley connaissait peu ou pas de limites, et il a réussi d’une manière ou d’une autre à puiser dans ce qui influencerait la mode masculine non seulement une saison à venir, mais plusieurs saisons à venir. Et il faisait tout cela avec une manière calmement diligente et douce qui le rendait attachant à presque tous ceux qu’il rencontrait – et qui cachait un sens de l’humour qui ravissait de repérer l’absurde, ou qui pouvait faire passer même la remarque la plus tranchante avec apparente gentillesse.

En 1986, Buckley a été rappelé à New York par le directeur éditorial John B. Fairchild pour être rédacteur en chef de la dernière publication de l’entreprise, Scene, qui s’adressait à la fille d’une vingtaine d’années du lecteur du magazine W de Fairchild. Il a également occupé le titre de rédacteur de mode à WWD. Alors que Scene – qui était censé avoir l’impression d’être dans le monde du centre-ville qu’elle était censée couvrir – n’a jamais décollé comme l’espérait Fairchild, Buckley a quand même réussi à se tailler une place en tant que lecture incontournable d’un initié pour en savoir plus sur les dernières tendances. dans la mode, la musique, l’art, la culture et plus encore.

Après la fermeture de Scene, Buckley a quitté Fairchild en 1988 pour rejoindre Tina Brown à Vanity Fair, où il est devenu rédacteur en chef social et, encore une fois, a rapidement transformé ce rythme en plus qu’une simple page de fête. En 1990, lui et Ford déménagent à Milan, où Buckley devient rédacteur en chef européen du magazine Mirabella et rédacteur en chef du Vogue italien, tandis que Ford rejoint l’équipe de conception de Gucci. Après le déménagement du couple à Paris, Buckley est devenu rédacteur en chef de Vogue Hommes International. Il continuerait à contribuer à l’article de mode occasionnel même après que le couple ait déménagé à Londres. Buckley a récemment vécu à Los Angeles, New York et Santa Fe.

Il laisse dans le deuil son mari, Tom Ford, ainsi que leur fils, Alexander John Buckley Ford.

Les arrangements funéraires n’ont pas pu être appris au moment de l’impression.