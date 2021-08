Richard Carapaz quitte le Tour d’Espagne

in

28/08/2021 à 20:34 CEST

.

L’équatorien Richard Carapaz (Ineos Grenadier) a quitté la 76 Vuelta a España ce samedi lors de la quatorzième étape qui s’est terminée dans l’inédit Pico Villuercas.

La locomotive de Carchi, championne olympique à Tokyo et troisième du dernier Tour de France, est arrivée au Tour d’Espagne comme l’une des forces de l’équipe britannique, mais Après les premières étapes, il a déjà précisé qu’il n’était pas dans les meilleures conditions pour y faire face.

En réalité, dans les deux dernières étapes il était entré avec les hommes les plus retardés de la journée et après Villanueva de la Serena (Badajóz) il était à la 49e place du classement général, à 57:47 du Norvégien Odd Christian Eikin (Intermarché-Wanty). L’équipe Ineos a confirmé l’abandon du vainqueur du Giro 2019 via les réseaux sociaux.