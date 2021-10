Richard Carpenter partage l’interprétation au piano de « Close To You »

Richard Charpentier a sorti « ( They Long To Be) Close To You « , le premier single de son prochain album très attendu, Piano Songbook de Richard Carpenter, qui arrivera le 14 janvier 2022.

« En ce qui concerne ‘Close To You’ faisant partie de cet album, l’arrangement que j’ai mis en place pour Karen et moi était plus un mélange lent. » Richard explique. «Ce que j’ai trouvé difficile, c’est de conserver l’arrangement qui fonctionnait pour le disque pour piano solo. Vous ne le saurez jamais en écoutant le projet terminé, c’est ainsi que vous voulez qu’il sonne. Vous voulez que cela sonne comme un jeu d’enfant.

Le premier single – que Carpenter a sorti aujourd’hui pour son 75e anniversaire – est aussi léger et magique qu’il le décrit, utilisant la mélodie originale pour explorer les thèmes enfouis sous la couche supérieure de l’original.

Sur le album, Carpenter apporte ses interprétations uniques à certaines des mélodies les plus appréciées de tout le canon pop, y compris des succès durables de sa sœur Karen et de lui-même comme « (Ils aspirent à être) près de vous », « Hier une fois de plus », « Top of the World », « Nous venons juste de commencer » et « Jours et lundis de pluie ».

Parmi les autres chansons très appréciées qu’il présente dans un catalogue qui a vendu plus de 120 millions de disques dans le monde, citons « I Won’t Last a Day Without You », « I Need To Be In Love » et « The Rainbow Connection ». Il propose également un medley avec « Sing », « Goodbye to Love », « Eve » et « Rainy Days and Mondays ».

Carpenter dit du nouveau projet : « Je ne suis pas seulement dans la musique depuis que je suis enfant, mais aussi dans les disques, et tout ce qui s’y rapporte. À la fin des années quarante et au début des années cinquante, les trois grands labels étaient : Columbia, Victor et Decca… Bing Crosby était sur Decca !

« Quand le label m’a demandé si je pouvais être intéressé par l’enregistrement d’un album de chansons des Carpenters au piano solo, je ne pouvais penser qu’à ma mère et à mon père, et quel énorme compliment c’était pour leur fils, qui n’a jamais voulu s’entraîner.

«Mais c’était un défi. Pour quelqu’un qui aime tout transformer en production, comme nos disques, les adapter au piano solo était une tâche ardue, mais le piano est un instrument remarquable, avec une tessiture remarquable, et je pense avoir donné aux chansons choisies un assez bonne lecture.

Piano Songbook de Richard Carpenter sort le 14 janvier et est disponible en pré-commande.