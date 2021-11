Richard Dawkins dans une diatribe anti-religion : « Grouillé par la religion et la superstition ignorantes » | Royaume-Uni | Nouvelles

Dawkins, qui est peut-être le plus connu pour ses croyances antireligieuses, commentait la « merveille » du World Wide Web. Mais il n’a pas pu s’empêcher d’attaquer la religion en attendant, rejetant les croyances qui guident la vie comme destructrices pour la progression de la connaissance humaine.

Dans un article sur Twitter, Dawkins a écrit : « Le World Wide Web est une merveille de notre temps, une bénédiction malgré la vulnérabilité aux abus.

« Littéralement à portée de main se trouve une encyclopédie massive de toutes les connaissances humaines. »

Cela seul n’était pas susceptible de secouer beaucoup d’esprits.

Mais il a ajouté: « Cela donne de l’espoir à des parties du monde assombris par la religion ignorante et la superstition. »

Suite à cela, Dawkins a été accusé de ne pas avoir remarqué la différence entre la sagesse de l’un et la connaissance de l’autre.

Le président du groupe Bow, Ben Harris-Quinney, a déclaré à Express.co.uk : « La propagation d’Internet n’a pas à elle seule éclairé le monde comme l’espérait Dawkins, car la sagesse et la connaissance sont deux choses différentes, et en dehors d’un cadre de connaissances morales brutes. conduit souvent à des maux horribles.

Il a ajouté que les attaques contre la foi au cours des dernières décennies, comme celle-ci, n’ont pas abouti à une « société plus heureuse, plus juste, plus satisfaite », mais « exactement le contraire ».

Il a déclaré : « La civilisation judéo-chrétienne nous a donné la civilisation la plus libre, la plus prospère et la plus éclairée de la terre, nous commençons à voir à quoi ressemble l’alternative de Dawkin, et ce n’est qu’un déclin et une disgrâce.

Dawkins a terminé sa publication sur Twitter en remerciant Tim Berners-Lee, qui a inventé le World Wide Web en 1989, pour sa création.

« HeyZeus » a écrit en réponse : « Dieu nous l’a donné. Remerciez-le.

L’un des athées modernes les plus en vue au monde, Dawkins a consacré une grande partie de sa carrière à critiquer les croyances religieuses.

Il est peut-être plus connu pour son livre de 1976 « The Selfish Gene » et, plus récemment, pour son livre de 2006 « The God Delusion ».

Dans « The God Delusion », il a expliqué : « La foi peut être très très dangereuse, et l’implanter délibérément dans l’esprit vulnérable d’un enfant innocent est un grave tort. »

Dans son livre le plus récent, « Flights of Fancy », Dawkins est revenu sur le sujet qui semble être le plus proche de son cœur – la biologie évolutive.