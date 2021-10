Richard ‘Dick’ Evans, acteur de télévision prolifique, décédé à 86 ans

L’acteur Richard Evans est décédé plus tôt ce mois-ci à l’âge de 86 ans, vient de révéler The Hollywood Reporter. La star de la télévision – souvent créditée sous le nom de « Dick Evans » – est décédée sur l’île de Whibdey dans l’État de Washington. Il souffrait d’une forme de cancer non divulguée, selon sa famille.

Evans a eu une carrière d’acteur à la télévision s’étalant sur quatre décennies et comprenant certains des titres les plus emblématiques du 20e siècle. Il est peut-être mieux connu pour un passage dans le drame aux heures de grande écoute Peyton Place en 1965, où il a joué Paul Hanley, un personnage qui s’est battu avec le personnage de Ryan O’Neal, Rodney Harrington. Evans est également apparu dans un épisode de Star Trek : The Original Series, et dans le dernier film jamais produit par Jack L. Warner, Dirty Little Billy. Evans s’est essayé à la réalisation, notamment pour le film de 2004 Harry Monument.

Evans est né à Kansas City, Missouri en janvier 1935, et a poursuivi une carrière éclectique dans les arts au fil des ans. Il est apparu pour la première fois à la télévision en 1958 dans un épisode de The Lineup et a obtenu son premier rôle en deux épisodes l’année suivante dans Sugarfoot. Il a continué à gravir les échelons au fil des ans avec des titres notables comme Perry Mason, Gunsmoke et Empire sur son curriculum vitae.

Mis à part Peyton Place, le spectacle qui a mis Evans sur la carte était sans doute Gunsmoke, où il a fait quatre apparitions entre 1960 et 1967. Il a cependant joué un personnage différent à chaque fois, y compris trois hommes différents au cours de trois saisons consécutives.

Evans a joué Isak dans Star Trek: The Original Series dans l’épisode phare « Patterns of Force », qui a été créé en 1968. L’équipage de l’Enterprise y a découvert un monde où un observateur culturel de la Fédération avait dirigé le développement d’une espèce humaine. pour refléter celle de l’Allemagne nazie sur Terre. Isak était l’un des combattants de la résistance contre le régime fasciste, faisant équipe avec l’équipage de l’Enterprise pour les abattre.

Hors écran, Evans a écrit, réalisé et produit des productions théâtrales dans divers lieux locaux, et était également auteur et artiste. Son dernier livre était une collection de courtes pièces de théâtre qui pouvaient être mises en scène sans frais de location tant que les bénéfices servaient à aider les sans-abri. Il a été publié peu de temps avant le décès d’Evans.

La famille d’Evans a noté qu’il avait quitté LA et s’était installé à Washington il y a 32 ans. Il laisse dans le deuil Jo Evans, son épouse depuis 68 ans, ainsi que leur fils Paul et leurs petites-filles Sarah, Madalyn et Rachel.