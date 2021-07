Richard Donner, réalisateur de “Superman”, “The Goonies” et “Lethal Weapon” est décédé

Le cinéaste américain Richard Donner, qui a réalisé le premier film “Superman” (1978) et des films aussi populaires que “Les Goonies” (1985) ou “L’arme fatale” (1987), est décédé lundi à l’âge de 91 ans, ont rapporté ses proches. .

La veuve de Donner, Lauren Schuler Donner, a signalé le décès à la publication spécialisée Deadline, et la société de production du cinéaste a confirmé la nouvelle au magazine Variety, sans révéler la cause ni le lieu du décès.

Donner a réalisé certains des films les plus emblématiques des années 1970 et 1980, à commencer par le film d’horreur « The Omen » (1976), dans lequel il a appliqué une partie de ce qu’il avait appris en travaillant sur la célèbre série télévisée télévisée « The Twilight Zone ».

Le plus gros succès est venu deux ans plus tard, avec ‘Superman’, mettant en vedette Christopher Reeve et qui a rapporté plus de 300 millions de dollars au box-office dans le monde, soit plus de cinq fois son budget de 55 millions.

« Son ‘Superman’ est la quintessence des films de super-héros d’aujourd’hui. Nous continuerons d’essayer d’atteindre la barre qu’il a alors quittée », a déclaré le président de Marvel, Richard Feige, lors d’un hommage à Donner organisé en 2017 par la Film Academy.

Le président de l’époque de DC Entertainment, Geoff Johns, a également défini “Superman” lors de ce gala comme “le meilleur film de super-héros de l’histoire”, et a félicité Donner pour avoir fait croire au public “qu’un homme pouvait voler”.

Un autre de ses films cultes est “Les Goonies”, une comédie dans laquelle un groupe d’enfants cherchait un trésor caché et qui a marqué l’enfance de millions de personnes à travers le monde, et a également laissé sa marque avec “Ladyhawke” (1985) , un film romantique avec Michelle Pfeiffer.

Mais c’est la saga “Lethal Weapon” qui l’a élevé à la Mecque des réalisateurs qui ont généré plus d’un milliard de dollars au box-office, avec quatre épisodes à succès mettant en vedette Danny Glover et Mel Gibson.