Richard E. Grant de Loki sur les conseils de Tom Hiddleston, ses problèmes de costumes et faire en sorte que les parias se sentent “vus”

Eh bien, je savais d’après le script, c’est quand il se décrit plutôt que comme le dieu de la malice, ce qui est si emblématique de Tom Hiddleston, qu’il dit qu’il est le dieu des parias. Je pensais que c’était la clé de la solitude de ce personnage et que le sentiment de toute personne privée de ses droits, ethniquement, sexuellement ou de quelque manière que ce soit, ce désir et ce besoin d’être inclus et d’être vu est si fort en nous que j’ai pensé que était la clé de son caractère. Donc, son sacrifice ultime à la fin pour Asgard correspondait à cette pensée. Cela semblait avoir une sorte d’arc complet en soi, même s’il ne s’agissait que d’un épisode. J’ai donc pensé que c’était très intelligemment écrit. En plus d’être amusant à jouer… Je pense que c’est ce qui est génial avec Classic Loki. Il dit qu’il y a quelqu’un qui est là pour vous tous qui se sent privé de ses droits ou pas vu, et je pense que c’est une bonne chose à jouer.