Richard E Grant a révélé que la nourriture est si « sombre » dans un hôtel de quarantaine prétendument quatre étoiles qu’elle « ressemble à une punition ».

L’acteur de Star Wars a été contraint d’utiliser le système d’hôtel de quarantaine obligatoire du gouvernement après être revenu au Royaume-Uni depuis l’Afrique du Sud où il rendait visite à sa mère âgée. L’Afrique du Sud fait partie des pays sur la liste rouge des voyages en raison de l’émergence d’une nouvelle variante de Covid, Omicron.

Cela signifie que ceux qui reviennent d’un pays de la liste rouge doivent s’isoler dans un hôtel approuvé par le gouvernement à leurs frais.

Richard, 64 ans, a révélé qu’il était enfermé dans un hôtel de l’aéroport de Gatwick et qu’il a dû débourser 228 £ par jour pour de la nourriture qui, selon lui, laisse beaucoup à désirer.

Vendredi, l’acteur a déclaré à ses abonnés Instagram: “ En quarantaine à Gatwick 4 * Holiday Inn (en reconstruction) facturé 228 £ par jour.

«Ces 3 repas s’élèvent à environ 20 £. L’Holiday Inn non mis en quarantaine à proximité coûte 89 £, petit-déjeuner compris. Comment le gouvernement justifie-t-il ce coût pour un voyageur pour « l’hospitalité ». Vous faites le calcul comme je suis confus !’

Il a inclus une photo de ses repas de la journée, qui comprenait un sandwich au thon et au concombre, des frites et un petit carton de jus d’orange.

Le lendemain, Richard a informé les fans et a expliqué: » J’ai rendu visite à ma mère de 90 ans en Afrique australe et attrapé par les restrictions de la région rouge. Une semaine de plusieurs vols annulés puis 10 jours de quarantaine. 2 tests Covid et frais de sécurité de l’hôtel inclus, mais pourquoi la nourriture doit-elle être si terrible à un coût obligatoire de 228 £ par jour ?

« C’est comme une punition ! »

Il a ajouté dans un tweet que la nourriture était « sombre ».

Richard avait rendu visite à sa mère âgée en Afrique du Sud (Photo: PA)

Richard a continué à partager son expérience dans une vidéo, déclarant: “ Je comprends qu’il y a des frais de sécurité dans l’hôtel et vous devez payer pour deux tests Covid mais 228 £ par jour et recevoir trois repas par jour de ce très mauvais niveau dans un prétendu hôtel Holiday Inn quatre étoiles, cela laisse à désirer.

L’acteur de Withnail and I a récemment déclaré qu’il se sentait « sentimental » à l’approche de son premier Noël sans sa femme Joan Washington, décédée en septembre à la suite d’une courte bataille contre le cancer du poumon.

Plus : Coronavirus



Il a récemment déclaré à RadioTimes: « C’est une période sentimentale de l’année.

«J’ai conservé toutes les décorations que notre fille a faites pour le sapin lorsqu’elle était enfant et adolescente. J’adore Noël, j’ai monté le sapin le 1er décembre, je l’ai démonté le 12e soir, il dure six semaines.

«J’aime tout, les fêtes et les célébrations, avoir du monde, décorer votre maison et vos lumières. Tout.’

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Kate Garraway révèle un moment émouvant, son mari Derek Draper a dit « Je t’aime » pour la première fois depuis l’épreuve de Covid



PLUS : A Day In The Life… Qu’est-ce que ça fait vraiment d’être un concurrent sur Four In a Bed ?





