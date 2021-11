Richard Gant retenu pour un rôle dans le long métrage Denham Jolly – Il incarnera Harry Gairey

Acteur Richard Gant (Photo de Michael Tullberg/.)

*(Toronto, ON) – Le casting est en cours pour Dans le noir et acteur américain populaire Richard Gant a été attaché au projet dans le rôle de Harry Gairy.

Produit par CaribbeanTales Media Group et réalisé par Frances-Anne Solomon, le long métrage est une adaptation des mémoires du même nom de l’entrepreneur et activiste Denham Jolly.

Dans The Wonder Years (ABC), récemment réinventé, Gant joue le rôle de Granddaddy Clisby – le dernier rôle de l’acteur de 77 ans qui joue également le grincheux Walter dans The Neighborhood sur CBS. L’acteur vétéran est connu pour ses rôles dans Greenleaf (Percy Lee), The Mindy Project (Melville Fuller), Men of a Certain Age (Owen Thoreau, Sr.), General Hospital et NYPD Blue.

« J’ai rencontré Richard l’année dernière à Los Angeles lors de la première de Hero au Director’s Guild of America Theatre », se souvient Solomon. « Donc, quand je pensais à qui serait l’acteur parfait pour jouer le rôle du légendaire Harry Gairey, un leader communautaire et activiste d’origine jamaïcaine qui travaillait comme porteur de chemin de fer, la présence imposante et la voix tonitruante de Richard me sont immédiatement venues à l’esprit. Il sera phénoménal !

Richard Gant – Frances-Anne Solomon

In the Black se concentre sur le voyage de Jolly de la Jamaïque au Canada, l’énorme influence que le militant politique jamaïcain Marcus Garvey a eu sur sa vie ainsi que le combat de Jolly pour obtenir une licence pour une station de radio torontoise appartenant à des Noirs, Flow 93.5.

Le film a reçu le soutien du Fonds Harold Greenberg et de Téléfilm Canada. La télévision acclamée par la critique et la créatrice/productrice de théâtre nominée par Dora, Nicole Brooks, a également récemment signé le projet. Le travail de production de Brooks a commencé avec Frances-Anne en tant que rédactrice en chef pour Lord Have Mercy (Vision TV/Leda Serene) et elle a continué à produire plusieurs productions télévisées dont Echo (SunTV), Divine Restoration (Vision TV/TVOne) et producteur exécutif La liste des pilotes de CaribbeanTales à travers son programme phare de formation en incubateur. Sont également à bord l’écrivain Andrew Burrow-Trotman – Frankie Drake Mysteries (CBC), Utopia Falls (CBC/Hulu), Diggstown (CBC) et le directeur du développement Jamie Gaetz. Le récent long métrage de Solomon, Hero: Inspired by the Extraordinary Life and Times of Mr. Ulric Cross est maintenant disponible sur Showtime, Prime Video, Hulu et Cineplex Store.

CaribbeanTales Media Group (CTMG) est un groupe multiforme d’entreprises médiatiques qui produit, commercialise et vend des contenus cinématographiques et télévisuels culturellement diversifiés des Caraïbes et de sa vaste diaspora. Fondé par un cinéaste primé et membre de l’Académie Françoise-Anne Salomon, CTMG comprend : CaribbeanTales Inc, un organisme de bienfaisance canadien enregistré, Distribution mondiale de CaribbeanTales, une entité de distribution de films, CaribbeanTales International Film Festival; Caribbeantales-TV, un service de streaming VOD ; les Créatifs de Color Incubator, un pôle de développement et de production ouvert toute l’année, et CaraïbesContesFlix, notre branche de production.

