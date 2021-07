Richard Hammond est resté bloqué après le chavirement du bateau ⋆ .

Richard Hammond était lésé, personne n’est intervenu pour le sauver (Photo : Jeff Spicer/WireImage)

La star du Grand Tour Richard Hammond n’est pas étrangère aux accidents sur le plateau de ses émissions, et la nouvelle spéciale écossaise l’a vu faire chavirer son bateau pendant le tournage de la finale dramatique.

Le dernier acte de The Grand Tour Presents… Lochdown voit Richard, Jeremy Clarkson et James May de retour au volant pour faire le voyage périlleux à travers un plan d’eau sur une jetée de fortune.

Alors que James et Jeremy se dirigent vers leurs muscle cars américaines, Richard s’est frayé un chemin seul dans un bateau, pour chavirer accidentellement et laisser l’engin foncer sous la surface.

Alors que Jeremy et James restaient impuissants à rire, Richard était désolé que personne n’ait tenté de sauter et de le sauver – d’autant plus qu’il était mal habillé pour les conditions et qu’il avait oublié de tirer le cordon de son gilet de sauvetage.

S’adressant à Metro.co.uk et à d’autres médias, Richard a déclaré: “Bref, j’ai donné [the boat] un peu d’accélérateur, nous avons commencé à basculer, puis James a dit « Allez, tire plus fort ». Alors je lui ai donné tous les gaz, et il a basculé et a coulé.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui s’était passé dans sa tête à l’époque, Richard a déclaré: «Il n’y avait pas le temps pour beaucoup de choses. Et mon esprit n’est pas le plus rapide des appareils dans le meilleur des cas.

Le présentateur a également eu du mal à dire que l’incident n’était certainement pas une cascade, mais un événement très réel et accidentel.

« Vous le voyez à la caméra en temps réel. Et d’ailleurs, ce n’était pas du tout prévu. Si cela avait été une cascade, cela aurait été deux jours de travail. Cela n’aurait jamais été aussi bon », a-t-il déclaré.

“La vraie chance que nous avons eue était que nous avions cette petite caméra GoPro montée sur le bateau qui m’a gardé dans le cadre pendant qu’il coulait.”

S’opposant à ses co-stars, Richard a ajouté: “ Vous remarquerez également, parce que le nôtre est un spectacle qui prospère sur l’échec, personne n’a sauté à l’eau pour me sauver. Il n’y avait pas de bateau de sécurité parce que nous ne faisions rien d’aussi exigeant.

Clarkson et les autres ont tenté de traverser un plan d’eau dans des circonstances périlleuses (Photo: Amazon Prime Video)

«Tout le monde a pris ses caméras et l’a filmé, et j’ai éclaboussé en portant une paire de grosses bottes, un jean, un pull et une veste cirée. Ce qui n’est pas le mieux pour nager.

Il s’avère que Jeremy avait une vision différente de l’expérience – et, en fait, a trouvé le tout absolument hilarant.

“Honnêtement, mes genoux se sont effondrés quand c’est arrivé”, a-t-il déclaré. «Je ne pouvais pas respirer. J’ai tellement ri que j’ai pensé « Je dois respirer ou je vais suffoquer ».

Le présentateur a ajouté: “Il a dit par la suite” personne n’a essayé de m’aider “. Mais personne ne pouvait, parce que nous étions trop occupés à rire.

Le trio est de retour sur la route dans la spéciale Ecosse (Photo: WireImage)

« Il a oublié de retirer son gilet de sauvetage. Si vous regardez, il ne tire pas sur sa corde pour gonfler son gilet de sauvetage. Alors il essaie de nager dans ses bottes et sa veste et tout.

Heureusement, Richard a survécu à l’incident et a finalement réussi à traverser le pont, malgré la baignade inattendue.

Cela a certainement constitué l’un des décors les plus périlleux jamais tentés sur The Grand Tour, cependant, qui est survenu lorsque le trio a filmé entre les blocages en 2020.

Il y a aussi une farce hilarante à surveiller, qui a vu la caravane de James complètement remplie d’eau par les autres – et il s’avère que James planifie déjà sa vengeance.

Une date de sortie n’a pas encore été confirmée.

The Grand Tour Presents… Lochdown arrivera sur Amazon Prime Video le 30 juillet.

