Richard Hammond et James May de Grand Tour répondent aux critiques sur les « blagues gays »

Richard Hammond et James May du Grand Tour ont répondu aux critiques de Will Young, qui a critiqué le spectacle pour avoir utilisé des « blagues homophobes ».

De retour en 2019, le chanteur Will s’est prononcé contre l’émission, accusant les animateurs Richard, James et Jeremy Clarkson d’être « homophobe » pour avoir fait des blagues sur un certain véhicule étant une « voiture d’homosexuel ».

À l’époque, le chanteur avait fustigé les anciennes stars de Top Gear pour le segment « triste, honteux et fanatique » du Amazon Programme vidéo principal. Il a récemment réitéré ses critiques et a qualifié le présentateur Richard de «pire» du trio de présentateurs.

Parler à Metro.co.uk et d’autres médias rassemblés avant le lancement du nouveau Carnage A Trois spécial Grand Tour, Richard a nié les affirmations.

‘Je l’ai dit clairement à l’époque », a-t-il déclaré, discutant de la critique. «J’ai dit que je ne le suis pas et que nous ne sommes pas du tout homophobes dans la série. Au contraire, nous sommes très heureux d’être dans une société de plus en plus inclusive qui accueille tout le monde, car le sexe ou l’orientation sexuelle ne devrait faire obstacle à rien. Donc, c’est tout ce que j’ai à dire à ce sujet vraiment.

James a également parlé des critiques en déclarant: » J’espère que nous faisons toujours attention aux blagues que nous faisons parce que nous n’essayons pas réellement d’aliéner les gens ou d’offenser les gens.

Will Young a accusé l’émission Amazon de faire des blagues « homophobes » (Photo : Dave J Hogan/.)

« Nous nous moquons des gens, mais ce n’est pas tout à fait la même chose, et nous essayons d’être inclusifs en ce sens que tout le monde est également ouvert à la moquerie et à la division, principalement nous-mêmes, soyons honnêtes. »

James a poursuivi en disant: « Je ne suis pas au courant que nous ayons fait des blagues ou des commentaires grossiers et homophobes. J’espère que non. Je ne pense pas que nous ayons peur d’annuler la culture et tout le reste, mais je suppose qu’inconsciemment, et comme tout le monde dans le monde, nous réduisons probablement notre façon de penser les choses, ce qui n’est pas mauvaise chose en ce moment parce que c’est la société et la société fait des progrès et elle doit toujours avancer.

Il a ajouté: « Nous ne sommes pas retranchés. Nous ne disons pas « nous vivons dans les années 1970, pourriez-vous nous faire une tasse de thé, mon amour ». Nous ne faisons pas ça, nous sommes en fait des gens assez modernes, je pense. Dans l’ensemble, nous sommes raisonnablement progressistes.

Will Young a qualifié Richard de « pire » (Photo : Karwai Tang/WireImage)

Il s’agit de Fater Will a abordé le programme spécial Colombie du Grand Tour où Jeremy conduisait une Suzuki Vitara.

« Les producteurs ont choisi de faire le récit principal : Jeremy Clarkson conduit la voiture d’un coiffeur. Fondamentalement, Jeremy Clarkson est gay. Ils l’avaient fait porter une chemise rose. Ils vaporisent la voiture en rose. Ils le font jouer It’s Raining Men », a-t-il déclaré lors d’une apparition au Times et au Sunday Times Cheltenham Literature Festival en octobre.

Le musicien a déclaré qu’il avait tenté de » retrouver les producteurs « , se tournant vers Google pour rechercher leurs adresses et disant qu’il » allait se tenir dehors pour que je puisse leur parler et leur dire » tu es ac *** » , fondamentalement », ajoutant qu’il « s’est distrait ».

« Clarkson était le moindre de mes problèmes. C’était Richard Hammond et ce sont les producteurs », a-t-il déclaré.

James May a également parlé des critiques (Photo: .)

«Ils sont assis dans une salle de montage pendant neuf mois. Ils ont tout créé et c’est Amazon qui l’a laissé sortir. J’étais tellement choqué et tellement bouleversé.

En 2019, Richard a riposté après que The Grand Tour a été accusé d’être » homophobe « , déclarant: » La critique est juste » b *** d agaçante « . Nous ne sommes pas du tout homophobes ! Si quelqu’un considère quelque chose comme homophobe… Je ne veux pas offenser.

« Dire : « oh, nous devons faire très attention à ne pas être homophobes » dirait que nous le sommes, nous n’allons donc pas essayer d’éviter ce genre de chose parce que nous ne le sommes pas. »

En 2017, Richard a déclaré dans un communiqué qu’il Les allégations « entièrement rejetées » selon lesquelles il était homophobe à la suite des commentaires qu’il a faits au sujet du « coming out ».

« Ce n’est tout simplement pas le cas », a-t-il déclaré à l’époque. «La toute dernière chose que je suis est de quelque façon que ce soit anti-gay. Et j’ai dit que je crois que l’amour est l’amour est l’amour.

Jérémy était aussi exhorté à « ralentir » avec son travail sur Clarkson’s Farm par son collègue agriculteur et star de Countryfile Adam Henson récemment.

Le Grand Tour Carnage A Trois est disponible sur Amazon Prime Video à partir du 17 décembre.

