Richard Jefferson d’ESPN s’excuse pour de fausses informations sur Rittenhouse

Dans une série de tweets samedi, l’analyste d’ESPN Richard Jefferson s’est tenu responsable mieux que la plupart des médias traditionnels pour avoir rapporté de fausses informations sur le procès Rittenhouse.

Un jour après l’acquittement de Kyle Rittenhouse sur tous les comptes, Jefferson s’est adressé à Twitter en disant qu’il « avait fait une erreur pendant une période très émouvante » qui lui avait fait « dire quelque chose de faux ».

Je veux aborder quelque chose. J’ai fait une erreur pendant une période très émouvante. J’ai dit quelque chose de faux. J’ai couvert des moments très émouvants de ma carrière, de la mort d’Ahmaud Arbery et de George Floyd à la mort tragique de Kobe et GiGi et des familles dans l’accident. – Richard Jefferson (@Rjeff24) 20 novembre 2021

L’analyste sportif a continué à dire que Rittenhouse « n’a pas apporté d’arme à feu à travers les frontières de l’État », réalisant qu’il avait lu « quelque chose de faux ».

J’ai lu quelque chose qui était faux. Il n’a pas apporté d’arme à feu à travers les frontières de l’État. Je m’excuse pour cela et je serai MIEUX. Je suis un homme et je ne me cacherai pas. J’ai parlé pendant des milliers d’heures à la télévision et des erreurs cruciales sont rarement commises, mais lorsqu’elles sont commises, elles doivent être corrigées. – Richard Jefferson (@Rjeff24) 20 novembre 2021

Les commentaires de Jefferson interviennent après la couverture trompeuse du procès Rittenhouse par les médias traditionnels qui ont indiqué que le jeune de 17 ans avait traversé les frontières de l’État jusqu’à Kenosha, dans le Wisconsin, avec un fusil acquis illégalement dans une ville avec laquelle il n’avait aucun lien.

De plus, des célébrités ont déprécié Rittenhouse en public. L’auteur Stephen King a qualifié Rittenhouse de « étrangement comme Eric Harris, l’un des tireurs de Columbine ». Lebron James s’est moqué de la réponse émotionnelle de Rittenhouse à son procès : « Quelles larmes ????? », a-t-il tweeté. « Je n’en ai pas vu, » continua James. « Mec, lâche-le ! Ce garçon a mangé des têtes de citron avant d’entrer dans le tribunal.

Après le procès, beaucoup ont demandé à Rittenhouse de poursuivre les médias d’entreprise pour diffamation.

Reagan Reese est stagiaire à The Federalist et étudiant au Hillsdale College étudiant la rhétorique, l’adresse publique et le journalisme. Elle joue dans l’équipe universitaire de softball et vous pouvez la suivre sur Twitter @reaganreese_.

