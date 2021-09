Richard Jefferson : « Vince Carter était plus talentueux que LeBron »

in

Tant que la NBA existera, la compétition de basket-ball nord-américaine y aura toujours lié l’éternel débat parmi les fans pour savoir qui est le meilleur joueur de l’histoire, si Michael Jordan ou James Lebron. Bien que la majorité assure qu’il est le sextuple champion avec les Chicago Bulls, très peu incluent dans ce Top 2 un autre joueur que l’un d’entre eux.

Cependant, il est récemment sorti pour nommer un nouveau candidat pour être l’ancien joueur de la NBA ‘GOAT’ (God Of All Things), Richard Jefferson. Dans une déclaration pour le programme “The Jump” d’ESPN, Jefferson dit qu’il n’a jamais vu quelqu’un comme Vince Carter.

En fait, il a placé Carter lui-même devant LeBron James lui-même, avec qui il a partagé une équipe entre 2015 et 2017 (où ils ont également remporté le seul ring de l’histoire des Cleveland Cavaliers). Ses propos ont été les suivants :

“J’ai eu la chance de jouer avec LeBron, mais Carter était différent. Je n’ai jamais rien vu que cet homme ne puisse faire en tant que joueur. Dunks gauchers, layups à 360 degrés, maniement du ballon comme un meneur. .. Pour moi, c’est le joueur le plus talentueux que j’ai vu de ma vie”, a condamné Jefferson.

Et la Jordanie ?

Malgré sa déclaration audacieuse, Jefferson n’a à aucun moment mentionné la figure de Michael Jordan. Il n’est pas possible de savoir s’il a vraiment évoqué Vince Carter comme le joueur le plus talentueux de tous les temps, ou néanmoins le joueur le plus talentueux avec qui il a eu à partager du temps en NBA.