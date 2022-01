Richard Karn, star de l’amélioration de l’habitat, révèle une nouvelle entreprise inattendue

La star de Home Improvement Richard Karn est bien connue pour sa carrière d’acteur et révèle maintenant une nouvelle entreprise commerciale inattendue qu’il entreprend. Sur sa page Twitter, Karn a annoncé qu’il publiait une série de NFT (jetons non fongibles) avec Superfandom. Parmi les NFT qui seront disponibles, il y en a un intitulé « I Don’t Think So Tim ».

Dans une description de la NFT, Superfandom écrit : « Appelez Richard et écoutez ses histoires les plus précieuses de l’ensemble de Home Improvement. Vous pouvez demander à un ami de vous rejoindre pour l’appel. L’appel durera au moins 30 minutes et prendra lieu début 2022, à l’heure du consentement mutuel. » Un autre s’appelle « Family Feud », et Superfandom en dit: « Le détenteur de ce NFT (et leurs amis) jouera Family Feud avec Richard, sur Zoom. Cela se produira une fois par an, deux fois au total (2022 et 2023 ). Chaque appel Zoom durera au moins 30 minutes. » Ce ne sont que deux exemples, mais le partenariat de Karn avec Superfandom produira un total de cinq NFT.

Karn est le plus reconnaissable de son temps sur l’amélioration de l’habitat, aux côtés de Tim Allen, et plus tôt cette année, il a retrouvé son ancienne co-star pour une toute nouvelle série d’achèvement de bricolage. La nouvelle série de concours de réalité s’intitule Assemblage requis et a suivi un groupe de constructeurs de bricolage s’affrontant dans une série de défis. Finalement, un gagnant est couronné et il peut s’appeler un champion du bricolage.

S’adressant à Entertainment Tonight à propos de l’émission et de l’animer avec Karn, Allen a déclaré: « Je voulais que Richard en fasse partie parce que cela semblait être une extension de la réalité de ce qu’était vraiment Tool Time, où j’y ajoute plus de puissance, je casse quelque chose, il serait le côté réalité, et c’était un bon ajustement. » Il a ajouté : « Ceci [show] c’est de l’improvisation 12 heures par jour et je suis fou. C’est comme Al Borland et Tim Taylor. »

En plus d’Allen et Karn, Assembly Required mettra également en vedette la youtubeuse DIY April Wilkerson. Elle servira d' »experte résidente » et de « source de référence sur le ‘comment et pourquoi’ de chaque construction, en décomposant les complexités et en donnant au public une vue d’ensemble de ce à quoi nos challengers sont confrontés ». Assemblage requis La saison 1 est disponible en streaming sur History Channel pour les abonnés.