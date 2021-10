Richard Li, CMCC Global, soutenu par Winklevoss, cible 300 millions de dollars pour le dernier fonds crypto

La société de capital-risque CMCC Global vise 300 millions de dollars d’investissements pour son dernier fonds de cryptographie avec le soutien d’investisseurs, tels que le milliardaire Richard Li et les cofondateurs de Gemini, les jumeaux Winklevoss.

Richard Li, qui a soutenu le précédent fonds de jetons cryptographiques de CMCC, passera au dernier fonds avec d’autres investisseurs existants, a rapporté Bloomberg vendredi. Les cofondateurs de Gemini, Cameron et Tyler Winklevoss, seraient des investisseurs dans le nouveau fonds. CMCC Global, qui a été fondée en 2016, était l’un des premiers investisseurs dans la blockchain Solana ayant investi 1 million de dollars dans une vente privée de jetons en 2018. Le VC a également soutenu d’autres projets de blockchain comme Cosmos et Terra. Le co-fondateur de la CMCC, Charlie Morris, a déclaré que la société prévoyait d’affecter une partie de son dernier fonds à des domaines, tels que la finance décentralisée (DeFi) et les jetons non fongibles (NFT).

Lire la suite: Hong Kong Blockchain VC embauche l’ancien dirigeant de NEO pour lancer le bureau de Shanghai