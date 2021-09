Chloé Zhao a réuni une distribution exceptionnelle et diversifiée pour Eternals. Les fans de Game of Thrones ont été ravis d’apprendre que Kit Harrington et Richard Madden auraient tous deux des rôles, ce dernier acteur jouant le héros extrêmement puissant Ikaris. Mais cela s’est produit avec quelques difficultés, notamment à cause du travail de fil important requis de Madden sur le plateau. Comme il l’a dit,