De nombreux fans de Game of Thrones attendent avec impatience Marvel’s Eternals pour la réunion à l’écran de Richard Madden et Kit Harington, mais Madden les a avertis de ne pas trop s’exciter. L’acteur a admis que « malheureusement », lui et Harington ne passent pas beaucoup de temps ensemble dans le prochain film de super-héros. Pourtant, il estime que leur histoire et leur amitié ont aidé leurs deux performances.

Madden et Harington étaient tous les deux présents à la première du tapis rouge des Eternals lundi. Quand Extra a demandé à Madden ce que cela faisait de travailler à nouveau avec Harington, il a répondu: « Tout simplement génial. Je veux dire, je suis ami avec Kit depuis de très nombreuses années, et malheureusement, nous ne pouvons pas faire grand-chose dans le film ensemble. Mais je peux avoir un moment avec lui où nous disons bonjour, et c’est agréable d’être sur le plateau avec quelqu’un que vous connaissez et en qui vous avez confiance et que vous connaissez depuis longtemps. Sur le plateau, c’était un peu comme sortir avec vos amis , et puis c’est comme, ‘Oh, d’accord, nous devons faire le théâtre maintenant ? D’accord.' »

Madden rejoint l’univers cinématographique Marvel en tant qu’Ikaris, l’un des éternels ayant le pouvoir de voler et de projeter des faisceaux d’énergie cosmique à partir de ses yeux. Son personnage est éloigné de l’humanité, il est donc logique qu’il passe peu de temps à l’écran avec Harington. Harington incarne Dane Whitman, un humain qui s’emmêle avec les Éternels à travers sa romance avec Sersi (Gemma Chan). Cependant, Ikaris et Sersi ont aussi une tension romantique, il y a donc de fortes chances que Madden et Harington aient plus de scènes ensemble si la franchise se poursuit.

Dans Game of Thrones, Madden a joué Robb Stark et Harington a joué son demi-frère, Jon Snow. Les deux personnages étaient extrêmement proches mais ils ont été séparés au début de la série, lorsque Jon est allé à The Wall pour rejoindre Night’s Watch. Pendant ce temps, le personnage de Madden a connu l’une des morts les plus choquantes et tragiques de l’histoire de la télévision, laissant l’acteur libre d’assumer d’autres rôles à succès ces dernières années.

Eternals parle d’un groupe d’êtres apparemment immortels qui vivent sur terre depuis 7 000 ans, protégeant discrètement l’humanité des menaces cosmiques, y compris leurs propres homologues maléfiques, les Deviants. Grâce aux récents développements dans la continuité du MCU, leur existence sera enfin révélée au monde ici dans leur premier film. Disney a réuni un casting de stars pour ce nouveau titre de tentpole, dont Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Salma Hayek et Angelina Jolie.

Jusqu’à présent, les premières critiques du film après la première de lundi ont été bonnes. Le reste d’entre nous pourra enfin voir Eternals par nous-mêmes le vendredi 5 novembre dans les salles de cinéma uniquement.