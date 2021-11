Richard Madeley, candidat de « Je suis une célébrité », hospitalisé à la suite d’un horrible défi sur le plateau

Le présentateur de télévision Richard Madeley a été hospitalisé jeudi après être tombé malade sur le tournage de l’émission de téléréalité Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici, rapporte Deadline. ITV a confirmé dans un communiqué que Madeley, 65 ans, était « mal au petit matin et a été immédiatement vue par notre équipe médicale sur place ». Le diffuseur a ajouté: « Il a depuis été emmené à l’hôpital par mesure de précaution, la santé et la sécurité de nos camarades de camp sont notre priorité. »

Madeley a depuis confirmé qu’il quittait la série, car il n’a pas pu revenir sur le plateau après avoir brisé la « bulle » Covid des camarades de camp. Il a déclaré dans un communiqué, tel que rapporté par le Mirror, « En quittant le camp, j’avais par conséquent brisé la » bulle « Covid et en tant que tel j’ai dû vivre le château et toutes les merveilleuses célébrités qui restent dans le camp. »

(Photo : Joe Maher / Contributeur / .)

L’émission, qui a quitté son emplacement dans l’Outback australien pour un château au Pays de Galles en raison de restrictions de voyage liées à une pandémie, voit des célébrités assumer des tâches telles que vivre dans des conditions de base et relever divers défis pour gagner de la nourriture et du confort.

Avant que Madeley ne tombe malade, il a participé à Castle Kitchen Nightmares dans lequel il a été obligé de glisser la tête la première dans un égout de fruits et légumes pourris et de trouver des étoiles cachées dans une cuisine pleine d’insectes. « Évidemment, je suis navré de partir si tôt, mais la sécurité de tous les camarades de camp est la priorité numéro un », a tweeté Madeley. « Je suis incroyablement excité de voir leur voyage se poursuivre … d’autant plus à l’idée d’être quelque part un peu plus chaud que le château de Gwrych », a plaisanté le co-animateur de Good Morning Britain.

Il a remercié ses fans pour leur soutien lors de son court passage dans l’émission de téléréalité, affirmant qu’il avait vécu une « aventure inoubliable ». « Je me suis fait de très bons amis et j’ai honnêtement passé un moment inoubliable », a-t-il ajouté.

Madeley est connu pour être apparu aux côtés de sa femme Judy Finnigan dans l’émission This Morning d’ITV de 1988 à 2001.