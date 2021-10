Richard Madeley confirme qu’il a eu un coup de rappel Covid avec sa femme Judy Finnigan

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

Richard Madeley a reçu le vaccin de rappel Covid avec sa femme Judy Finnigan, et a révélé son choc après avoir appris que le personnel du centre de vaccination n’était pas payé.

Le présentateur de Good Morning Britain, 65 ans, a révélé qu’il avait reçu son troisième coup Covid plus tôt ce mois-ci, tandis que sa femme Judy, 73 ans, a également été rechargée.

Le vaccin de rappel est actuellement proposé à ceux qui ont été contactés par le NHS et qui sont soit âgés de plus de 50 ans, soit âgés de 16 ans et plus avec un problème de santé qui vous expose à un risque élevé de Covid.

Vous ne pouvez prendre rendez-vous pour une dose de rappel que si cela fait au moins six mois que la deuxième dose a été administrée.

Parlant du rappel lors du GMB de mardi, Richard a déclaré au Dr Hilary Jones: « Vous disiez hier que le rappel est incroyablement efficace et rapide aussi, vous n’avez pas à attendre les deux [months] comme tu as fait les deux premiers jabs.

Susanna Reid est intervenue pour le corriger: «Mais vous devez attendre votre rappel. C’est le problème », tandis que le Dr Hilary a confirmé: « Beaucoup de gens attendent toujours de recevoir la notification. »

Richard Madeley a déclaré qu’il était « chanceux » d’avoir reçu le coup de rappel (Photo: Rex Features)

Lorsque Richard a demandé pourquoi le déploiement du rappel avait été si lent, le Dr Hilary a expliqué: « Je ne pense pas que ce soient des stocks, nous en avons beaucoup. Nous avons tellement compté sur la bonne volonté des vaccinateurs que beaucoup de ces vaccinateurs ont disparu.

«Donc, si vous regardez les chiffres du nombre de vaccins administrés, cela ralentit considérablement. Les pharmaciens font un travail fantastique.

Richard a suggéré: « Nous pouvons résoudre ce problème avec une campagne pour amener plus de gens à se manifester à nouveau comme ils l’ont fait au départ. »

Le Dr Hilary a ensuite souligné le fait qu’un si grand nombre d’employés du centre de vaccination ne sont pas payés pour les services d’administration des vaccins.

« Nous devons les récompenser correctement, beaucoup de gens le font pour rien et cela doit changer », a-t-il déclaré.

Plus : Coronavirus



Richard a ensuite révélé: “ J’ai eu mon rappel il y a quelques semaines, j’ai eu la chance parce que je suis vieux maintenant, et personne dans le centre où Judy et moi étions, personne n’était payé. Ils étaient tous là gratuitement et ils travaillaient de longues journées.

Exprimant sa frustration, le Dr Hilary a déclaré: «Aucune autre profession ne tolérerait cela. C’est tout simplement étonnant que nous comptions autant sur les bénévoles, sur les employés du NHS, sur les médecins généralistes et les pharmaciens, et ils ne sont pas récompensés pour le travail.

Good Morning Britain est diffusé en semaine à 6 heures du matin sur ITV.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Jason Momoa se soutient dans la lutte contre le personnage de Dave Bautista sur le tapis rouge pour le « film préféré de tous les temps » Dune



PLUS : Kanye West change légalement de nom en Ye et marque un nouveau chapitre avec une coupe de cheveux drastique

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();