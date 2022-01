Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

Richard Madeley a qualifié la dernière prétendue fête de verrouillage de Downing Street d' »insulte » tout en appelant Boris Johnson à mettre fin aux « non-sens ».

Le Premier ministre fait face à une pression renouvelée après qu’un e-mail divulgué montre que plus de 100 employés de Downing Street ont été invités à une fête « Apportez votre propre alcool » dans le jardin numéro 10 lors du premier verrouillage de Covid en mai 2020.

Une quarantaine de membres du personnel auraient assisté à la réunion du 20 mai 2020 pour manger un pique-nique et prendre un verre, dont M. Johnson et son épouse Carrie Johnson.

Réagissant au dernier scandale de Downing Street, Richard a déclaré mardi dans Good Morning Britain: » Je ne sais pas pour vous tous, mais ma mâchoire est absolument sur le sol.

«Combien de temps cette absurdité va-t-elle encore durer?

« Combien de preuves devons-nous présenter au Premier ministre pour lui dire et lui montrer qu’il a enfreint les règles? »

Un clip a ensuite été montré de M. Johnson en train de rire lorsqu’on lui a posé des questions sur les rapports, ce qui a incité Richard à ajouter: «C’est drôle, n’est-ce pas Boris, vous devez rire, n’est-ce pas? Surtout quand les gens n’étaient pas autorisés à assister aux funérailles, exclus des maisons de soins.

M. Johnson fait face à une pression renouvelée pour s’attaquer pleinement à la dernière fête de Downing Street (Photo: EPA)



Richard dit que la prétendue fête est « une telle insulte » (Photo: Rex Features)

Le présentateur a poursuivi: «J’essaie vraiment d’éviter les dénigrements du gouvernement et, dans ce cas, les dénigrements de Boris, mais c’est tellement prouvable [wrong-doing].

« C’est une telle insulte pour tous ceux qui faisaient de leur mieux. »

Il a ensuite exhorté le Premier ministre à traiter correctement les rapports et à fournir une réponse «sans rire».

Susanna Reid a révélé qu’elle avait fait défiler des photos dans son téléphone jusqu’en mai 2020 et qu’elle avait trouvé une photo d’elle en train d’avoir une réunion socialement éloignée avec sa mère près du parc, respectant les règles qui à l’époque n’autorisaient les gens à rencontrer qu’une autre personne à l’extérieur de leur ménage.

Le jour (20 mai 2020) où â??¦@BorisJohnsonâ??© a assisté à sa soirée No10 où 100 personnes ont été invitées à â????apporter une bouteilleâ????, j’ai rencontré mon fils aîné pour la première fois en 2 mois, et nous sommes restés aussi éloignés l’un de l’autre, sans personne d’autre, parce que c’était la RÈGLE SANGLANTE DE BORIS JOHNSON. pic.twitter.com/xglvj06oeg – Piers Morgan (@piersmorgan) 10 janvier 2022

L’ancien présentateur de GMB, Piers Morgan, a également appelé le Premier ministre et a tweeté une photo de sa propre réunion socialement éloignée avec son fils et a commenté: “ Le jour (20 mai 2020) où @BorisJohnson a assisté à sa fête No10 où 100 personnes étaient invité à « apporter une bouteille », j’ai rencontré mon fils aîné pour la première fois en 2 mois, et nous sommes restés aussi éloignés l’un de l’autre, sans personne d’autre, car c’était LA RÈGLE BLOODY DE BORIS JOHNSON. »

Le secrétaire privé principal du Premier ministre, Martin Reynolds, est l’un des accusés d’avoir envoyé l’e-mail, qui « encourageait le personnel à profiter au maximum du beau temps ».

ITV a d’abord signalé l’e-mail qui disait: » Bonjour à tous, après une période incroyablement chargée, ce serait bien de profiter au maximum du beau temps et de prendre un verre à distance sociale dans le jardin n ° 10 ce soir.

Plus : Boris Johnson



« Veuillez nous rejoindre à partir de 18h et apporter votre propre alcool ! »

Downing Street a déclaré qu’ils ne feraient aucun commentaire en raison de l’enquête de Sue Gray sur les prétendus partis gouvernementaux.

Good Morning Britain est diffusé en semaine à 6 heures du matin sur ITV.

