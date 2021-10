Richard Madeley a discuté de la santé de la reine lors de l’émission Good Morning Britain d’ITV alors que le panel débattait de l’avenir de la famille royale après l’annulation de l’apparition du monarque à la Cop26. Mais alors que la plupart des membres du panel ont contourné le sujet difficile, M. Madeley est sorti et a simplement demandé si le public était « adouci » pour envisager que la reine ne joue plus le rôle de première ligne dans la famille royale. Le commentateur royal Dickie Arbiter a fait valoir que le processus était déjà en cours, le prince Charles et William occupant davantage un rôle de premier plan alors que les invités du GMB débattaient de la question sensible.

La reine, sur avis médical, ne participera pas à la Cop26, qui est le deuxième voyage annulé pour raisons de santé ces dernières semaines.

Mais le monarque y assistera virtuellement en enregistrant une vidéo s’adressant aux participants à l’événement climatique.

La reine a également annulé son voyage en Irlande du Nord pour des raisons de santé et cela a été révélé peu de temps après avoir passé une nuit à l’hôpital pour des tests préliminaires.

S’exprimant sur Good Morning Britain, le journaliste Kevin Maguire a suggéré que la reine devrait démissionner et laisser quelqu’un d’autre prendre le relais car il était normal de voir des gens quitter leur travail en raison de leur âge.

L’hôte Ranvir Singh a davantage développé le point et a déclaré que la famille royale pourrait traverser une « période de transition » où la reine fera fondamentalement moins.

Mais M. Madeley a interrompu et a simplement déclaré si le public était « adouci » pour un monde sans la reine à sa tête.

M. Arbiter a accepté et a déclaré que le processus durait depuis un certain temps.

Il a déclaré: « Nous regardons le prince de Galles et le prince William faire de plus en plus son type de travail depuis 2012.

« Tous les deux ont voyagé à l’étranger en son nom, ils font des investitures, ils font plus d’engagements, ils rencontrent beaucoup de ministres.

« La transition est donc déjà en cours … ce que nous voyons, c’est la prudence, la prudence en mettant la reine dans un environnement où il y a tant de gens qui participent. »

M. Arbiter a ensuite attaqué la suggestion de M. Maguire selon laquelle la reine devrait démissionner et a déclaré que le monarque « s’est engagé envers Dieu » et « continuera jusqu’à ce qu’elle rende son dernier souffle ».

Plus tôt dans le programme, M. Maguire a suggéré que la reine devrait prendre du recul et permettre au prince Charles et William de diriger la famille royale.

On lui a dit que les deux membres de la famille royale assisteraient à la Cop26, donc il y aurait une présence royale là-bas.

Mais M. Maguire a répondu: « Ils seront toujours éclipsés tant qu’elle sera là et en première ligne.

« Si beaucoup de gens ne peuvent pas faire leur travail en raison de leur âge et de leurs capacités, ils ne le font plus.

« Et elle devrait abdiquer et se déplacer pour laisser quelqu’un d’autre faire le travail. »