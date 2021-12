Richard Marcinko, premier commandant de la Seal Team 6, décède à Noël

Richard « Dick » Marcinko, qui était le premier commandant de l’équipe 6 de l’US Navy SEAL, est décédé samedi à l’âge de 81 ans, selon une annonce de son fils.

« Hier soir, le soir de Noël, nous avons perdu un héros, également connu sous le nom de The Rogue Warrior, le commandant à la retraite des Navy SEAL ET le créateur de SEAL Team Six, mon père, Richard Marcinko », a tweeté Matt Marcinko dimanche. « Son héritage vivra pour toujours. L’homme est mort une véritable légende. Repose en paix papa. Je t’aime pour toujours. »

Le décès de Marcinko a également été annoncé sur la page Facebook du Navy SEAL Museum, qui a déclaré: « Dick Marcinko a joué un rôle tout à fait unique dans l’histoire de SEAL, laissant un héritage pas comme les autres. ‘Demo Dick’ est considéré comme le premier opérateur antiterroriste des États-Unis. Nous envoyer nos plus sincères condoléances à sa famille, ses coéquipiers et ses amis. »

 

Marcinko est né le 21 novembre 1940 à Lansford, en Pennsylvanie, et s’est enrôlé dans les Marines américains avant d’être rejeté pour son absence de diplôme d’études secondaires. Il s’est ensuite enrôlé dans l’US Navy en 1958, pour finalement gravir les échelons du grade de commandant. Il obtiendrait également une licence et une maîtrise en relations internationales et en sciences politiques, respectivement.

Il a été le premier commandant de l’équipe SEAL 6 et de la RED CELL, deux des meilleures unités antiterroristes de l’armée, qu’il a aidé à fonder.

Marcinko a été déployé au Vietnam en janvier 1967 dans le 2e peloton, SEAL Team 2. Il a participé à l’assaut du 18 mai 1967 sur Ilo Ilo Hon, que la Marine a décrit comme son opération SEAL la plus réussie pendant la guerre du Vietnam.

Après son retour aux États-Unis, Marcinko s’est déployé au Vietnam pour la deuxième fois, au cours de laquelle il a participé à l’offensive du Têt.

Les Nord-Vietnamiens ont mis à prix la tête de Marcinko en raison de son leadership efficace, mais il a échappé à l’ennemi. Il allait gagner quatre étoiles de bronze, ainsi que l’étoile d’argent et la croix vietnamienne de galanterie. Au total, il a obtenu 34 citations et médailles.

Après avoir été l’un des deux représentants de la Marine au sein d’un groupe de travail infructueux destiné à libérer les otages américains pendant la crise des otages en Iran en 1979, Marcinko a été engagé pour concevoir et diriger une équipe d’élite de lutte contre le terrorisme, qui est devenue plus tard Seal Team 6. Le nom était destiné à tromper l’Union soviétique et d’autres adversaires en leur faisant croire que les États-Unis avaient plusieurs autres équipes SEAL.

Marcinko a commandé SEAL Team 6 d’août 1980 à juillet 1983. Il est également l’auteur de plusieurs livres, dont son autobiographie à succès du New York Times de 1993, « Rogue Warrior ». Le livre conduira à plusieurs romans dérivés.

« Les SEALs qui connaissaient Dick Marcinko se souviendront de lui comme imaginatif et audacieux, un guerrier dans l’âme », a déclaré Eric Olson à Navy Times. « C’était un voyou fougueux, c’est sûr, mais nous sommes mieux lotis pour son service non conventionnel. »